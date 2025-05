Un posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 maggio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 12 a venerdì 16 maggio 2025

Dopo aver assistito alla seduta spiritica tra Agata e Iolanda, Michele decide di fare chiarezza sui dubbi che lo assillano sin dalla sua esperienza extracorporea. Intanto, Giulia è sempre più concentrata sull’organizzazione del matrimonio, mentre Raffaele cerca di tranquillizzare Renato. Nel frattempo, Luca si prepara in gran segreto a lasciare il palazzo. A scuola, la situazione per Jimmy continua a peggiorare: dopo il problema con l’intelligenza artificiale, si verifica un episodio di bullismo ai danni di Camillo, con Matteo nei panni dell’aggressore. Viola, stavolta, è decisa a intervenire con fermezza.

Nonostante Marina tenti di fare da paciere, il rapporto tra Roberto e Gennaro esplode in un conflitto aperto. Michele rimane profondamente colpito dal racconto di Iolanda sulle capacità paranormali di Agata, ma dopo un confronto con Rossella riesce a recuperare lucidità e decide di concentrarsi sul lavoro. Nonostante i tentativi di Manuela di mediare, Niko — deluso dal comportamento di Jimmy — lo mette in punizione.

Niko si reca a scuola per discutere con Viola del comportamento del figlio. La madre di Matteo minimizza l’accaduto, mentre Niko resta fermo nella decisione di punire Jimmy, che però reagirà in modo imprevisto e sgradevole. Il nuovo scontro tra Roberto e Gennaro avrà ripercussioni anche sulla radio, di cui Elena aveva appena assunto la gestione. Nel frattempo, Nunzio propone a Gabriela un’idea riguardante il Vulcano, ma Samuel, spinto dalla gelosia, non la prende bene.

La malattia di Luca si ripresenta, costringendolo a prendere una scelta dolorosa ma inevitabile. Niko, pur con il tentativo di Manuela di rasserenarlo, osserva con crescente preoccupazione il legame tra Jimmy e Matteo. Viola, in classe, si vede obbligata a prendere provvedimenti più rigidi. Cerruti, intanto, prova a sostenere Mariella nel suo momento di nostalgia per Guido, ma il destino sembra avere altri piani per lei.

La partenza improvvisa di Luca getterà Giulia nello sconforto, spingendola a cercarlo ovunque pur di rintracciarlo. Mariella, dal canto suo, continua a nascondere a Sasà il vero motivo per cui ha deciso di partecipare alla serata di ballo sudamericano al Vulcano. Intanto, Damiano avrà un nuovo duro scontro con Grillo, rischiando di peggiorare ulteriormente la situazione tra loro.