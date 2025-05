Un posto al sole: Damiano vuole fare carriera, ma Viola cosa ne penserà? | Anticipazioni

Per molti anni, uno dei maggiori incubi di Viola (Ilenia Lazzarin) era stato il lavoro rischioso del marito Eugenio Nicotera (Paolo Romano), una situazione a cui lei non si era mai abituata del tutto nonostante il trascorrere del tempo. E intanto il tempo è trascorso e oggi a Un posto al sole la Bruni è impegnata in una nuova relazione sentimentale, ma il paradosso è che la donna si sta ritrovando sempre più ad avere gli stessi problemi del passato nonostante il contesto differente…

Non di rado, infatti, notiamo che Viola è in ansia per le sorti del suo amato Damiano Renda (Luigi Miele), e probabilmente lo sarà ancora di più a breve. Ciò per via di un’intenzione che il poliziotto sembra in procinto di manifestare…

Negli ultimi tempi abbiamo visto Damiano molto in difficoltà con un suo superiore, Grillo (Pietro Bontempo), che lo ha preso in forte antipatia per via di un’inimicizia nata quando loro due e Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) erano tutti dei ragazzini. Questo scontro proseguirà e si farà più aspro nelle prossime settimane, fino a stancare Renda così tanto da fargli maturare una decisione!

Eh sì: il nostro Damiano, stanco di tutti i soprusi subiti, penserà di fare carriera e vorrà prendere parte al concorso di vice-ispettore. Le prime anticipazioni su questa svolta non ci dicono chiaramente quale potrà essere la reazione di Viola alla notizia, ma ovviamente possiamo ampiamente immaginarla…