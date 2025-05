Un posto al sole: Jimmy fugge, Manuela lo asseconda o avverte Niko? | Anticipazioni

A Un posto al sole, Jimmy (Gennaro De Simone) e Matteo (Andrea Matrone) non si sono fatti scrupoli a usare nuovamente l’intelligenza artificiale, con il solo “correttivo” che – rispetto alla volta precedente – hanno anche più o meno memorizzato quello che hanno scritto. Ma siamo sicuri che questa piccola attenzione in più servirà per passarla liscia?

In realtà no. Viola (Ilenia Lazzarin) capirà tutto anche stavolta e ci sarà aria di convocazione dei genitori, cosa che innervosirà Matteo fino a fargli dare uno spintone al povero Camillo (Lorenzo De Angelis), reo solo di aver difeso l’operato della Bruni.

Questo agire da bulli appesantirà ulteriormente la posizione dei due ragazzini, anche se la madre di Matteo sembrerà voler sdrammatizzare. Ben altro atteggiamento assumerà Niko (Luca Turco), che – infuriato per l’accaduto – metterà Jimmy in punizione, impedendogli praticamente di uscire di casa e di giocare ai videogiochi.

Questo divieto comprenderà anche un concerto di un rapper che Jimmy vuole vedere a tutti i costi e quindi prenderà malissimo la punizione del padre, talmente male che al momento opportuno… scapperà di casa pur di non perdere il suo artista preferito!

La fuga, però, sarà ben presto scoperta da Manuela (Gina Amarante), che a quel punto si ritroverà alle prese con un grande dilemma: fare finta di non aver capito niente per non scontentare il nipote o avvertire Niko del fatto che Jimmy gli ha disobbedito? Una scelta difficile per la Cirillo, presto sapremo cosa avrà intenzione di fare…