Un posto al sole: Mariella si scontrerà presto contro la dura realtà! | Anticipazioni

Ormai da mesi a Un posto al sole stiamo assistendo al “tira e molla” di Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco): lei, nonostante il marito l’abbia lasciata per Claudia (Giada Desideri), non smette di amarlo e questo ha fatto sì che la sua conoscenza con Mimmo (Massimo Peluso) sia naufragata; lui invece sembra ultimamente soffrire di nostalgia, ma poi non riesce a sottrarsi al richiamo della sua nuova fiamma. Ci sarà modo per smuovere le acque?

Chissà che l’occasione non arrivi grazie a un’idea che coinvolgerà Gabriela (Astrict Flor Lorenzo), ovvero colei che ha recentemente preso il posto di Micaela (Gina Amarante) nel cuore di Samuel (Samuele Cavallo). La new entry condurrà infatti delle serate danzanti al Caffè Vulcano, cosa che peraltro è destinata a scatenare la gelosia del suo fidanzato.

E sarà proprio a una di queste serate danzanti che vorrà partecipare Mariella, la quale si preparerà con molta emozione e colma di aspettative. Tuttavia, le anticipazioni indicano che le speranze della Altieri "si scontreranno con la dura realtà": basterà l'ennesima mazzata affinché la nostra protagonista smetta di farsi i film e volti pagina una volta per tutte?