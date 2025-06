The family, anticipazioni 19 giugno 2025

Anticipazioni e trama puntata The family di giovedì 19 giugno 2025

Hülya si trova di fronte alla difficile decisione di confessare davanti alla fondazione il proprio silenzio riguardo agli abusi che suo marito ha inflitto a Serap. Nel frattempo, Aslan e Devin affrontano le incertezze legate al loro futuro da genitori, anche se Aslan fatica ad ammettere il suo evidente nervosismo. Sullo sfondo, Ilyas trama una vendetta sanguinosa contro l’intera famiglia Soykan.

Durante il tanto atteso discorso alla fondazione, Hülya trova il coraggio di confessare le atrocità commesse da Yusuf nel corso degli anni e il suo stesso ruolo nel nascondere la verità. Con questa pubblica ammissione, chiede perdono per aver voltato le spalle al dolore di Serap, ottenendo infine la clemenza di Cihan. La famiglia decide di trascorrere insieme il Capodanno in un locale privato, e Aslan concede la serata libera ai suoi uomini. Tuttavia, questi vengono rapiti dagli uomini di Ilyas, sottoposti a violenze per estorcere informazioni sul luogo in cui si trovano i Soykan. Una volta ottenute le risposte, Ilyas mette in atto la sua vendetta.

Nonostante il clima di terrore, tutti riescono a salvarsi tranne Devin. Colpita gravemente al torace, viene portata d'urgenza in ospedale, lottando tra la vita e la morte.