The Family anticipazioni: Devin viene ferita e…

Un grande pericolo è in arrivo per tutto il clan Soykan nel corso delle prossime puntate di The Family, ma a rischiare di più sarà Devin Akın (Serenay Sarıkaya). Quest’ultima verrà infatti gravemente ferita nel corso di un attentato organizzato da İlyas Koruzade (Musa Uzunlar) per vendicare la morte della figlia Serap (Selin Şekerci)…

The Family, news: il suicidio di Serap

La rischiosa storyline partirà nel momento in cui Serap si toglierà la vita di fronte a tutti i Soykan durante i festeggiamenti per il compleanno della nonna Seher (Emel Göksu). Prima di premere il grilletto, la giovane avvocatessa dirà che di essere stata violentata circa sedici anni prima da Yusuf, il patriarca dei Soykan, ed accuserà Hülya (Nur Sürer) di avere coperto il crimine del marito.

A quel punto, data anche la morte traumatica di Serap, Aslan (Kivanc Tatlitug) non vorrà più sentire ragioni e darà il via al suo piano per mettere fine a tutti gli affari illeciti della sua famiglia. Inoltre, il marito di Devin pretenderà che Hülya faccia ammenda di tutti i suoi errori nel corso di una conferenza stampa della sua società benefica, minacciando in caso contrario di rompere ogni tipo di rapporto con lei.

The Family, trame: Ilyas vuole uccidere tutti i Soykan

Seppur in preda a mille dubbi, alla fine Hulya dimostrerà per l’ennesima volta che vuole cambiare ed eseguirà l’ordine di Aslan. A quel punto, dopo aver screditato per sempre il nome del patriarca Yusuf, Aslan e tutti i Soykan vorranno concentrarsi sul loro futuro. E si preannuncia un futuro roseo, visto che Aslan proverà un’immensa gioia quando Devin gli confesserà di essere incinta.

Tuttavia, Aslan dovrà guardarsi le spalle da Ilyas, che vorrà sbarazzarsi appunto di tutti i Soykan per vendicare la morte di Serap. Un piano che non coinvolgerà Cihan (Nejat İşler) il quale, seppur scosso dalla triste fine della moglie, si riavvicinerà a Soykan quando Hülya ammetterà ogni sua responsabilità. Il Koruzade Senior deciderà dunque di approfittare dei festeggiamenti di Capodanno per avere tutti i Soykan al tavolo di un ristorante e farli fuori…

The Family, spoiler: Devin gravemente ferita

Tutto andrà però davvero come Ilyas ha organizzato? In realtà, grazie ad un infiltrato nella banda del Koruzade, Cihan riuscirà ad intercettare le intenzioni del suocero a pochi secondi dall’inizio dell’attentato. Proprio per questo, Cihan allerterà Aslan, che dirà a tutti i suoi cari di buttarsi a terra poco prima che partano contro di loro i colpi di fucile degli uomini di Ilyas.

In questo modo, l’atto sanguinario organizzato da Ilyas non si tradurrà in una vera e propria scia di sangue, ma purtroppo Devin verrà colpita da un proiettile ad un polmone e si renderà necessario ricorrere ad un’operazione salvavita. Al termine dell’intervento, i medici diranno ad Aslan che la Akin non ha perso fortunatamente il bambino, ma le sue condizioni di salute saranno precarie.

Un pericolo non ancora del tutto scampato, che spingerà Aslan e meditare vendetta. Appena arriverà al suo capezzale, Soykan giurerà a Devin che si sporcherà un'ultima volta le mani di sangue per proteggere lei e il bambino che aspettano. E ovviamente l'obiettivo di Aslan sarà quello di uccidere Ilyas…