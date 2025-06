The Family anticipazioni: Aslan e Hülya vendicano la morte di Cihan

Un’ultima resa dei conti caratterizzerà le puntate finale di The Family. Grazie ad un abile piano Aslan (Kivanc Tatlitug) e Hülya Soykan (Nur Sürer) vendicheranno la morte del loro amato Cihan (Nejat İşler) e potranno definitivamente allontanarsi dalla loro vita criminale…

The Family, news: ecco come viene ucciso Cihan

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in uno dei nostri recenti post, Cihan verrà assassinato per errore da Ceyrek subito dopo la festa nuziale di Bedri Soykan (Alper Çankaya) e Yağmur Akın (Yüsra Geyik). Deciso a farla pagare ad Aslan per avere mandato all’altro mondo il suo “mentore” İlyas Koruzade (Musa Uzunlar), Ceyrek riuscirà a sfuggire al controllo della polizia e riuscirà ad evadere dall’ospedale.

A quel punto, Ceyrek si presenterà nell’albergo dove ha avuto luogo il matrimonio e tenterà di sparare dei colpi di pistola ad Aslan. Dato che si accorgerà del pericolo imminente, Cihan farà da scudo con il suo corpo e salverà la vita del fratello minore. Una scena drammatica che terminerà appena Cihan esalerà il suo ultimo respiro circondato dai suoi parenti, compresa la “madre” Hülya con la quale aveva appena fatto pace.

The Family, spoiler: la fine di Ceyrek

Ovviamente, Aslan non vorrà lasciare impunito l’omicidio di Cihan e, in accordo con la moglie Devin Akın (Serenay Sarıkaya), darà subito il via alle ricerche di Ceyrek con l’aiuto dei fidati scagnozzi ed amici Turgut (Abdurrahman Yunusoğlu), Iskender (Ali Savaşçı) ed Ekrem (Umutcan Ütebay). Un piano che vedrà il coinvolgimento di altri: Aslan scoprirà infatti che, nel corso della sua vita, Cihan ha aiutato diverse persone, le stesse che si presenteranno a villa Soykan, qualche giorno dopo la sua morte, e offriranno il loro aiuto per vendicare l’uomo.

Non a caso, appena riuscirà a rintracciare il nemico, Aslan porterà Ceyrek in un centro di demolizioni per automobili e, dopo averlo paragonato ad uno scarafaggio, deciderà di porre fine alla sua esistenza pressandolo con lo stesso macchinario utilizzato per disfarsi delle vetture. Una morte atroce che soddisferà in pieno Aslan.

The Family, trame: Hülya uccide Kıymet

Contemporaneamente a tutto ciò, Hülya si presenterà da Kıymet Koruzade (Rüçhan Çalışkur), la madre di Ilyas, e le farà presente che sta per fare ciò che le aveva promesso qualora avesse tentato di fare ancora del male ad uno dei suoi cari. Rispettando la parola, da vera e propria mafiosa, Hülya non esiterà dunque a sparare un colpo di pistola contro l’anziana Kiymet, ponendo fine alla sua esistenza e vendicando così la triste fine di Cihan, proprio come Aslan ha fatto con Ceyrek.

Eliminata l’ultima componente della famiglia Koruzade, i Soykan non avranno più alcun ostacolo per vivere la loro vita nella completa legalità, anche se il destino metterà in pericolo la felicità che tanto sognano. Ci stiamo riferendo alla difficile gravidanza di Devin che, a causa dell’embolo al polmone dopo la sparatoria organizzata da Ilyas, starà sempre peggio… Seguici su Instagram.