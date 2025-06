Un grande sacrificio traghetterà i telespettatori nel gran finale di The Family. Cihan Soykan (Nejat İşler) perderà infatti la vita per salvare quella del fratello minore Aslan (Kivan Tatlitug). Un evento che segnerà profondamente il destino di tutti i personaggi della dizi turca…

The Family, news: la vendetta di Ceyrek ha inizio

> La storyline inizierà a delinearsi quando Cihan deciderà di risparmiare la vita a Çeyrek, l’orfano disposto a tutto pur di vendicare la morte di İlyas Koruzade (Musa Uzunlar), ucciso dallo stesso Aslan in seguito all’attentato contro tutti i Soykan che è quasi costato la vita a Devin Akın (Serenay Sarıkaya) e al bambino che porta in grembo.

Facendo leva su un triste passato che si sarà completamente inventato, Ceyrek riuscirà ad accendere la bontà di Cihan, che deciderà di non farlo morire.

Subito dopo, puntando sul fatto che Cihan ha nascosto al fratello di averlo risparmiato, Ceyrek si alleerà con Kıymet Koruzade (Rüçhan Çalışkur) ed assolderà Babür (Cenk Kangöz) e i suoi uomini per tendere un nuovo agguato ad Aslan. Tuttavia, il nuovo cattivo non pondererà bene le sue mosse e alla fine verrà sequestrato da Aslan e i suoi scagnozzi.

The Family, trame: Ceyrek ricoverato in ospedale

Messo sotto torchio da Devin, Ceyrek vuoterà dunque il sacco sul suo passato: ammetterà di essere fuggito di casa quando aveva sedici anni e di aver bruciato viva tutta la sua famiglia. Appena comprenderà che l’orfano non è stato abbandonato quando era bambino, Cihan si lascerà dunque sopraffare dal senso di colpa per avere creduto alle sue menzogne. Proprio per questo, il maggiore dei Soykan seguirà alla lettera un piano organizzato da Aslan e farà in modo che, poco prima di essere arrestato, Ceyrek elimini Babür.

Tuttavia, dato che si ustionerà metà del volto durante la fuga, Ceyrek verrà portato in ospedale, mentre tutti i Soykan – convinti di essersi liberati di lui – festeggeranno in grande stile il matrimonio tra Bedri Soykan (Alper Çankaya) e Yağmur Akın (Yüsra Geyik).

In tal senso, bisognerà dunque fare attenzione a ciò che succederà in seguito al party nuziale…

The Family, spoiler: Cihan muore per salvare Aslan

Eh sì: possiamo anticiparvi che Ceyrek riuscirà a fuggire da una finestra dell’ospedale e, dopo aver messo a terra un vigilante, si armerà di pistola dirigendosi verso l’albergo dove Yağmur e Bedri hanno festeggiato il loro matrimonio. Agendo in tale maniera, Ceyrek si troverà dunque di fronte ad Aslan e cercherà di sparargli contro. Intercettando il pericolo, Cihan farà da scudo con il suo corpo e si prenderà le pallottole al posto di Aslan, salvandogli di fatto la vita ma perdendo la sua!

Un triste epilogo per Cihan che avverrà a pochi minuti dalla sua rappacificazione definitiva con la “madre” Hülya (Nur Sürer), decisa più che mai a vendicare la sua morte. Una resa dei conti, alla quale si unirà anche Aslan, che verrà rimandata, dato che Ceyrek riuscirà a fuggire. Almeno per ora… Seguici su Instagram.