Il matrimonio di Bedri e Yağmur a The family

Nel corso delle ultimissime puntate di The Family, i telespettatori avranno modo di assistere anche al matrimonio tra Bedri Soykan (Alper Çankaya) e Yağmur Akın (Yüsra Geyik). Tuttavia, prima di arrivare al fatidico sì, i due dovranno affrontare una serie di ostacoli…

The Family, news: Neşe si oppone al matrimonio tra Yağmur e Bedri

Tutto avverrà in seguito all’uccisione di İlyas Koruzade (Musa Uzunlar) per mano di Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ). Certo che i problemi della sua famiglia siano finiti con la morte dell’uomo, Aslan comincerà a “ripulire” tutti i suoi affari, anche per il bene del bambino che aspetta dalla moglie Devin Akın (Serenay Sarıkaya), e passerà a Bedri la gestione del porto dei Soykan.

A quel punto, lo stesso Bedri vorrà coronare il suo sogno d’amore con Yağmur ed accelererà i preparativi delle nozze con lei. Tuttavia, Neşe (İpek Tenolcay) non sarà tanto favorevole al matrimonio, ciò perché non vorrà consegnare la sua seconda figlia nelle mani di un mafioso (esattamente come ha fatto tempo prima con Yağmur).

Ad ogni modo, grazie alla mediazione della consuocera Nedret Soykan (Ayda Aksel), Neşe cambierà facilmente idea e darà la sua benedizione ai due giovani.

The Family, trame: Bedri rapito durante la cerimonia dell’hennè di Yağmur

Prima della cerimonia non mancheranno però dei momenti carichi di tensione: nonostante la morte per vecchiaia della madre Seher Soykan (Emel Göksu), Nedret non sospenderà la cerimonia dell’hennè di Yağmur, primo segno delle nozze ormai imminenti.

E così, durante i festeggiamenti (ai quali non prenderà parte come da tradizione), Bedri verrà rapito dagli uomini di Babür (Cenk Kangöz), l’ex socio di Aslan corrotto da Çeyrek, un pericoloso orfano che si è accordato con Kıymet Koruzade (Rüçhan Çalışkur) per vendicare la morte di Ilyas.

In tal senso, c’è da dire che Babür non farà del male a Bedri ma si limiterà a dargli solo un avvertimento, prima di “abbandonarlo” in strada senza le scarpe. Tuttavia, anche se Aslan gli dirà di stare buono, Bedri organizzerà una successiva rappresaglia contro gli uomini di Babür e li pesterà all’interno della loro palestra.

The Family, spoiler: il matrimonio di Bedri e Yağmur

Tali eventi, fortunatamente, non impediranno al matrimonio di Bedri e Yağmur di andare in porto, con Neşe che stupirà tutti quanti con un’iniziativa: si presenterà ai festeggiamenti con una serie di giubbotti antiproiettile, poiché memore del fatto che nei precedenti matrimoni dei Soykan qualcuno si è sempre fatto del male.

Un gesto dettato dalla paranoia di Neşe oppure ci sarà davvero il rischio che ciò accada? Occhio al momento del party nuziale. Aslan sarà convinto, infatti, di essere riuscito a neutralizzare il pericoloso Ceyrek, ricoverato in ospedale dopo un piano ben ordito dal Soykan con la complicità di Cihan (Nejat İşler) e di tutti i suoi familiari.

Possiamo già anticiparvi che qualcosa sfuggirà dalle mani ad Aslan e la situazione si farà pericolosa e incandescente…