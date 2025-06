The Family: Neşe si oppone al matrimonio tra Yağmur e Bedri | Anticipazioni

Nel corso delle ultime puntate di The Family ci sarà spazio anche per l’organizzazione del matrimonio tra Bedri Soykan (Alper Çankaya) e Yağmur Akın (Yüsra Geyik). Tuttavia non tutti i personaggi attorno alla coppietta saranno felici, a partire da Neşe (İpek Tenolcay), la madre della sposa…

The Family, news: Aslan si libera di Ilyas

La storyline partirà subito dopo la morte di İlyas Koruzade (Musa Uzunlar). Quest’ultimo verrà infatti ucciso da Aslan (Kivanc Tatlıtuğ), che si vendicherà così del nemico, colpevole di aver organizzato la retata contro la sua famiglia durante la quale è stata ferita la moglie Devin (Serenay Sarıkaya).

Visto che considererà Kıymet (Rüçhan Çalışkur) – la madre di Ilyas – del tutto inoffensiva, Aslan si porrà come obiettivo principale quello di ripulire ogni affare di famiglia e deciderà di lasciare la gestione del porto turistico proprio a Bedri. Una scelta che Aslan farà per un motivo: il cugino gli avrà permesso, senza battere ciglio, di uccidere il padre Ilyas.

The Family, trame: Yağmur e Bedri decidono di sposarsi

Partendo da questi presupposti e visto che si sentirà del tutto riappacificato con Aslan, Bedri vorrà costruirsi anche la sua famiglia con Yağmur, della quale è innamorato. Proprio per questo, dopo aver comunicato alla madre Nedret (Ayda Aksel) cosa sta succedendo nella sua vita sentimentale, Bedri chiederà con successo a Yağmur di sposarlo.

Tuttavia, come abbiamo avuto modo di accennarvi in apertura di questo post, i due giovani innamorati dovranno fare i conti con la forte opposizione di Neşe, del tutto contraria al fatto che anche la sua seconda figlia finisca per imparentarsi con i Soykan, una famiglia del tutto fuorilegge.

The Family, trame: Neşe si oppone al matrimonio tra Yağmur e Bedri

Neşe imporrà a Yağmur tale divieto anche per una ragione ben precisa: vi possiamo anticipare che la donna avrà appena scoperto dell’embolo che si è formato nel polmone di Devin a causa dello sparo che ha ricevuto nell’attentato organizzato dall’ormai defunto Ilyas. Neşe non se la sentirà dunque di “consegnare” Yağmur a Bedri, poiché considererà tutti i Soykan i responsabili del ferimento di Devin.

Anche se Yağmur tenterà più volte di dirle che ormai i Soykan sono usciti dagli affari sporchi, Neşe non vorrà sentire ragioni ed imporrà il suo divieto anche nel corso di una cena alla quale parteciperanno Bedri e Nedret. Alla fine cambierà idea?

In realtà, un nuovo problema si porrà all’orizzonte di Yağmur. Incuriosita da un dialogo origliato per caso, Nedret darà ordine ad un suo uomo di indagare sul passato di Yağmur: un particolare non di poco conto dato che la Akin avrà nascosto (almeno per ora) a Bedri che in passato ha fatto la escort… Seguici su Instagram.