The Family anticipazioni: Ilyas che fine farà? Aslan ignora che c’è un nuovo nemico!

Nel rush finale di The Family, Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) si libererà di İlyas Koruzade (Musa Uzunlar), il suo peggiore nemico. Tuttavia, il protagonista assoluto della dizi turca continuerà a doversi guardare le spalle da qualcun altro. Scopriamo insieme di chi si tratta…

The Family, news: Ilyas vuole sterminare tutti i Soykan, ecco perché

La complessa e “risolutiva” storyline partirà nel momento in cui Serap Koruzade (Selin Şekerci) si suiciderà di fronte a tutti i membri del clan Soykan, svelando loro di essere stata violentata dal patriarca Yusuf circa sedici anni prima. A quel punto, dato che sarà disperato per la morte della figlia, Ilyas mediterà vendetta e deciderà di sterminare tutti i componenti della famiglia “avversaria” nel corso della cena di capodanno.

Messo in allerta da Cihan (Nejat İşler), che scoprirà all’ultimo secondo ciò che intende fare il suocero, Aslan riuscirà dunque a scongiurare il peggio, ma non potrà evitare che venga ferita la moglie Devin Akın (Serenay Sarıkaya), incinta di circa sette settimane. Anche se fortunatamente non perderà il bambino, le condizioni di salute di Devin saranno piuttosto precarie, tant’è che riporterà un rischioso embolo ad un polmone che potrebbe mettere ulteriormente a rischio la gravidanza.

The Family, trame: chi ha tradito i Soykan?

Nel frattempo, Hülya (Nur Sürer) comincerà a chiedersi come facesse Ilyas a sapere dove si trovava tutta la sua famiglia per Capodanno. In cerca di un possibile colpevole, la signora Soykan riverserà dunque i suoi sospetti su Turgut (Abdurrahman Yunusoğlu), Iskender (Ali Savaşçı) ed Ekrem (Umutcan Ütebay), ossia i tre scagnozzi e amici di Aslan rapiti proprio poco prima dell’attentato.

Tuttavia, il sospetto di Hülya sarà del tutto infondato: Ilyas avrà saputo tutto dal “ritrovato” figlio Bedri (Alper Çankaya), il quale si sarà fatto sfuggire col padre il nome del locale scelto da Aslan per festeggiare il capodanno durante un acceso litigio. Appreso ciò da un video che gli manderà Kıymet (Rüçhan Çalışkur), Aslan si avvarrà dunque dell’aiuto della zia Nedret (Ayda Aksel) per far credere a Ilyas che sta per uccidere il traditore Bedri.

The Family, spoiler: Aslan uccide Ilyas ma…

Preoccupato per l’unico figlio che gli è rimasto, Ilyas andrà dunque in cerca di Bedri e, agendo in tale modo, cadrà nell’agguato organizzato da Aslan. Lo stesso Bedri si sarà infatti accordato col cugino per farla finita una volta per tutte con il padre, con il quale non vorrà avere nulla a che fare.

Aslan dunque non esiterà a uccidere Ilyas, sparandogli un colpo di pistola alla nuca, appena ce l’avrà davanti. E, con l’aiuto del suo “clan”, si preoccuperà di far fuori anche tutti gli scagnozzi al servizio del Koruzade, lasciando in vita soltanto l’anziana Kiymet.

Convinto di non avere più nemici attorno, Aslan si concentrerà dunque sulla futura nascita del figlio. Ciò perché ignorerà un particolare: Cihan avrà infatti risparmiato la vita a Çeyrek, un orfano devoto all’ormai defunto Ilyas per averlo sottratto dalla strada quando era soltanto un bambino. Visto che ignorerà tale particolare, taciutogli da Cihan, Aslan non si guarderà le spalle dal nuovo nemico.

Possiamo infatti anticiparvi che Ceyrek si presenterà da Kiymet e le giurerà sulla sua stessa vita che vendicherà la morte di Ilyas. Un patto che Ceyrek cercherà di rispettare, mettendo ancora una volta in pericolo Aslan e la sua famiglia…