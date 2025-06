Tradimento anticipazioni: Oylum vuole donare il suo rene a Tolga!

Il tentato omicidio di Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) messo in atto dalla moglie Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler) metterà Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) in una situazione decisamente difficile. Per questo, nel corso delle prossime puntate di Tradimento, la figlia di Güzide Özgüder (Vahide Percin) prenderà una decisione che potrebbe compromettere per sempre il suo matrimonio con Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş)…

Tradimento, news: ecco perché Selin spara a Tolga

Tutto partirà quando la perfida Serra (İrem Tuncer) svelerà a Selin – appena dimessa dalla clinica psichiatrica – che aspetta un figlio da Tolga. Inconsapevole del fatto che la sorella si è infilata nel letto del marito quando era completamente ubriaco, Selin perderà per l’ennesima volta il lume della ragione e si presenterà nell’azienda di Tolga armata di pistola.

Nel bel mezzo di un drammatico confronto, Selin premerà dunque il grilletto contro il consorte, riducendolo in fin di vita. Dopo ciò, la Atamanoğlu cercherà di togliersi la vita, ma l’arma sarà scarica. Tolga verrà portato d’urgenza in ospedale e i medici si troveranno costretti ad asportargli un rene, ormai definitivamente compromesso. Invece Selin verrà arrestata e portata in carcere, dove si chiuderà in completo silenzio poiché pentita di quello che ha fatto.

Tradimento, trame: Tolga ha bisogno di un trapianto di rene!

La situazione diventerà dunque ancora più drammatica quando i medici comunicheranno al disperato Oltan (Cem Bender) che anche il secondo rene di Tolga sta cedendo, ragione per la quale ha bisogno di un trapianto immediato. Nonostante i grandi mezzi di cui dispone, il Kaşifoğlu Senior non riuscirà a trovare nessun rene compatibile e comincerà a rassegnarsi all’idea che Tolga morirà di lì a poco.

In tal senso si rivelerà dunque provvidenziale l’intervento di Oylum. Pur certa del fatto che non esista per lei e Tolga alcuna possibilità di ritornare insieme, la Yenersoy non vorrà lasciare morire il padre naturale di suo figlio Can. Proprio per questo, Oylum farà un esame e scoprirà che il tessuto dei suoi reni è compatibile con quello di Tolga. Risultato che la spingerà a voler fare da donatrice al suo ex…

Tradimento, spoiler: Oylum vuole donare il suo rene a Tolga!

Anche se Güzide la inviterà a riflettere meglio sulla decisione che ha preso, con la quale sarà completamente in disaccordo, Oylum andrà dritta per la sua strada. Neanche a dirlo, la sua decisione non piacerà affatto né a Kahraman e né alla suocera Mualla Dicleli (Nursel Köse), la quale non perderà tempo per ribadire al nipote che la moglie non l’ha mai amato.

Pur conscia del fatto che sta mettendo il suo matrimonio a rischio, Oylum ribadirà però a Kahraman che niente può farla desistere dalla decisione che ha preso. Insomma, Kahraman dovrà rassegnarsi all’idea che la consorte è disposta persino a mettere a rischio la sua vita pur di salvare quella di Tolga.

Una ferma volontà che, di fatto, metterà i due coniugi su due fronti opposti. Non a caso, Kahraman farà sapere a Oylum che le starà vicino durante i momenti del trapianto poiché la ama, ma le annuncerà che si allontanerà da lei una volta che tutto quanto sarà passato. Parole che di fatto sembreranno sancire la fine del matrimonio di Kahraman e Oylum… Seguici su Instagram.