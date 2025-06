Tradimento anticipazioni: Selin spara a Tolga! Ecco perché

La gravidanza inaspettata di Serra (İrem Tuncer) metterà in serio pericolo Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Appena scoprirà che la sorella attende un figlio dal marito, Selin (Burcu Söyler) perderà ancora di più la ragione e tenterà di uccidere l’imprenditore…

Tradimento, news: Selin ricoverata in una clinica psichiatrica

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, Selin avrà una vera e propria crisi psichiatrica in seguito alla morte improvvisa di Zeynep, la neonata di pochi mesi che lei e Tolga stavano pensando di adottare. A quel punto, nonostante il parere contrario del marito, Selin verrà ricoverata nel rapporto di igiene mentale dell’ospedale, dove starà per alcune settimane.

A quel punto, Serra approfitterà della situazione venutasi a creare per fare bere Tolga più del dovuto; dopo ciò, la ragazza si infilerà dunque nel letto del cognato, convinto di essere tra le braccia dell’amata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), e farà l’amore con lui. Dopo qualche settimana, Serra scoprirà dunque di essere incinta e tenterà di ottenere dei soldi da Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) per mantenere il completo riserbo sulla questione, ma non tutto andrà come Serra aveva previsto…

Tradimento, trame: Serra dice a Selin che aspetta un figlio da Tolga e…

Visto che Oltan non le darà quello che vuole, minacciando tra l’altro di farle del male qualora non dovesse abortire o sparire in tempi brevi, Serra farà un passo rischioso. Nel bel mezzo di un litigio, Serra finirà infatti per rivelare a Selin – appena dimessa dalla clinica – che aspetta un figlio proprio da Tolga. La notizia manderà Selin nel baratro più totale, tant’è che darà fin da subito l’impressione di essere nuovamente impazzita.

Non a caso, Selin si preparerà in fretta e furia e si dirigerà verso l’azienda di Tolga, in quel momento impegnato in un’importantissima riunione di lavoro. Incurante della presenza di diversi testimoni, la donna estrarrà dunque dalla sua borsetta una pistola e la punterà contro il marito…

Tradimento, spoiler: Selin spara a Tolga!

Senza dirgli nemmeno per quale motivo ce l’ha con lui, Selin premerà dunque il grilletto e centrerà Tolga sul petto per ben tre volte. Ovviamente, l’uomo perderà immediatamente i sensi, mentre lei, disperata per ciò che ha fatto, tenterà a sua volta di togliersi la vita con la stessa arma. Tuttavia, non ci saranno più proiettili nella pistola e la ragazza, illesa, sarà arrestata dalla polizia.

Selin verrà portata in commissariato ma non dirà una parola per tutto l’interrogatorio. Invece Tolga verrà sottoposto ad una difficile operazione salvavita dall’esito incerto. Quando verrà messo al corrente di ciò che è accaduto al figlio, Oltan si dispererà all’idea di poter perdere Tolga ed intuirà subito che dietro quanto accaduto ci sia la gravidanza di Serra.

Proprio per questo, Oltan darà ordine ai suoi uomini di rintracciare Serra; quest’ultima intuirà così il pericolo imminente, nel momento in cui le verrà comunicato che cosa ha fatto Selin a Tolga, e si darà alla fuga. Il suo viaggio non durerà però tanto a lungo, visto che chiederà ospitalità ad una persona. Di chi si tratterà? Seguici su Instagram.