Tradimento: Dündar conosce Yeşim. Incontro casuale? | Anticipazioni

Svolta in arrivo nel corso delle prossime puntate di Tradimento. L’imprenditore Dündar Terzioğlu (Birsen Altuntas) darà infatti l’impressione di voler conoscere Güzide Özgüder (Vahide Perçin), la sua presunta madre naturale. Vediamo dunque come si arriverà a questa svolta importante nelle trame della dizi turca…

Tradimento, news: Dündar non vuole avere nulla a che fare con Güzide e Tarik

Come abbiamo avuto modo di anticipare, Güzide e Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) decideranno di andare in cerca di Dündar appena scopriranno che è uno dei bambini nati nello stesso ospedale di Oylum (Feyza Sevil Güngör) il giorno dello sfortunato scambio di culle.

Ovviamente, dato che sarà cresciuto circondato dall’amore di una famiglia, Dündar non crederà minimamente alla possibilità che Tarik e Güzide siano i suoi veri genitori, tant’è che li tratterà con sufficienza e comincerà a pensare che siano soltanto due impostori pagati dai suoi avversari per metterlo in cattiva luce (un’idea che Terzioğlu svilupperà poiché prossimo alla discesa in politica).

Tuttavia l’atteggiamento di Dündar sarà destinato a cambiare quando Güzide procederà con un’analisi del DNA senza il suo consenso…

Tradimento, trame: Ozan va in cerca di Dündar

A pochi minuti dalla celebrazione del suo matrimonio con Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), Güzide riceverà da Tarik il responso sul test. Proprio come sospettava, la Özgüder scoprirà dunque con gioia che il DNA di Dündar coincide con il suo e andrà subito dal ragazzo per comunicarglielo.

Da un lato, anche in questa circostanza, Dündar reagirà con una certa freddezza, anche se non tratterà Güzide come una vera e propria bugiarda. Dall’altro, nei giorni successivi, l’imprenditore riceverà anche la visita di Ozan (Yusuf Çim), curioso di conoscere il suo nuovo fratello. Al termine di una chiacchierata, Dündar dirà dunque a Ozan che ha bisogno di più tempo per assimilare la notizia sulle sue origini e si limiterà ad accettare il suo biglietto da visita (che poi strapperà in mille pezzi appena uscirà dal bar).

Tradimento, spoiler: Dündar bussa a casa di Güzide ma…

Tuttavia, possiamo anticiparvi che, proprio grazie ad Ozan, Dündar farà un passo concreto verso Güzide: busserà alla porta della sua abitazione! In quel preciso istante, il ragazzo non potrà però parlare faccia a faccia con sua “madre”, in ospedale per stare vicino ad Oylum nei momenti del trapianto di rene che avrà deciso di donare all’ex fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin).

Ad accogliere Dündar ci sarà Yeşim Denizeren (Asena Girişken), che resterà affascinata dal ragazzo. Un incontro apparentemente casuale, ma che si rivelerà importante col proseguire della narrazione… Seguici su Instagram.