Tradimento: Oylum ricatta Mualla, ecco perché | Anticipazioni

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, soprattutto se c’è da proteggere il proprio figlio. Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) sarà davvero disposta a fare qualsiasi cosa per proteggere il piccolo Can dalle grinfie della suocera Mualla Dicleli (Nursel Köse). Non a caso, la ragazza arriverà a ricattare la parente acquisita…

Tradimento, news: Oylum e la crisi coniugale con Kahraman

La storyline prenderà il via quando Oylum deciderà di donare un rene all’ex fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), rimasto ferito nel corso di un folle attentato ai suoi danni ordito dalla moglie Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler). Ovviamente, Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) resterà spiazzato dal gesto di Oylum e si convincerà del fatto che quest’ultima non abbia mai smesso di amare Tolga, visto che nonostante tutto resta sempre il padre di suo figlio.

Proprio per questo, dopo esserle stato vicino nei difficili momenti del trapianto, Kahraman non vorrà essere la seconda scelta di Oylum e le comunicherà l’intenzione di interrompere il matrimonio con lei. In tal senso, c’è da dire che la Yenersoy cercherà di far capire a Kahraman che è completamente fedele alla loro unione, ma l’uomo non ne vorrà sapere e le permetterà di tornare a casa dalla madre Güzide Özgüder (Vahide Perçin), facendo sì che porti via con sé anche Can.

Tradimento, trame: Mualla vuole sequestrare di nuovo Can

Come facilmente prevedibile, Mualla non prenderà bene l’allontanamento di Can dalla sua lussuosa residenza. Desiderosa di crescere il bimbo a tutti gli effetti come se fosse davvero il figlio dell’ormai defunto Behram (Aras Aydin), Mualla riunirà la sua squadra di uomini per organizzare il sequestro del bambino e portarlo all’estero, dove Oylum non potrà rintracciarlo.

Fortunatamente, l’ennesimo piano della signora Dicleli verrà sventato in tempo da Kahraman, già infuriato con lei per le menzogne che gli ha raccontato circa l’abbandono della madre Kadriye (Özlem Conaklı). Ancora una volta, Kahraman dimostrerà di avere a cuore la serenità di Oylum e intimerà alla zia di stare al suo posto.

Tradimento, spoiler: Oylum ricatta Mualla

Per la prima volta, anche Oylum non se ne starà con le mani in mano a subire la nuova macchinazione criminale della scomoda suocera. Possiamo infatti anticiparvi che la Yenersoy si presenterà da Mualla con una chiavetta usb, nella quale ha registrato un filmato dove la Dicleli ammette, con i risultati del test del DNA in mano, che in realtà Can è figlio di Tolga e non del defunto Behram.

A quel punto, Oylum preciserà a Mualla che ha fatto altre copie del filmato, che verranno immediatamente divulgate qualora dovesse accaderle qualcosa. Un vero e proprio scacco matto di Oylum, dato che Mualla non saprà come reagire di fronte al ricatto e, ovviamente, dovrà rinunciare al rapimento di Can.

Tuttavia, visti tutti questi avvenimenti, che cosa ne sarà del matrimonio tra Kahraman e Oylum? Occhio perché l’annunciato epilogo tra i due non è affatto certo… Seguici su Instagram.