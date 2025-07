La Promessa anticipazioni: Angela vuole sapere chi è suo padre!

Anche se arriverà all’improvviso a La Promessa, la giovane Angela de Figueroa (Marta Costa) avrà ben chiari i suoi obiettivi. Non a caso, a poche puntate dal suo ingresso nella telenovela, la ragazza non perderà tempo e rinfaccerà a sua madre Leocadia (Isabel Serrano) il fatto che le ha sempre nascosto il nome di suo padre. Un dialogo che darà modo ai telespettatori di scoprire che il loro rapporto non è così idilliaco come sembra…

La Promessa, news: Leocadia e la vendetta verso Cruz

Se avete avuto modo di leggere i nostri post precedenti, sapete che la presenza di Leocadia nella residenza non farà fare i salti di gioia a Cruz Ezquerdo (Eva Martin), convinta fino a quel momento che la donna fosse stata eliminata, circa vent’anni prima, da Romulo Baeza (Joaquin Climent) per via di un suo ordine.

Incassata la menzogna del maggiordomo, Cruz cercherà dunque di ospitare Leocadia come un buon anfitrione e, tra una conversazione e l’altra, scoprirà che l’ormai ex amica si è sposata e ha avuto dei figli. Una di questi è Angela, che però è stata concepita al di fuori del matrimonio, come la Figueroa avrà modo di raccontare a Catalina (Carmen Asecas). Un particolare che tornerà utile quando, senza alcun tipo di preavviso, Angela si presenterà a La Promessa…

La Promessa, trame: Angela e il rapporto burrascoso con Curro

Studentessa di diritto in una prestigiosa scuola svizzera, Angela attirerà fin da subito le antipatie di Curro de la Mata (Xavi Lock), che inizialmente la scambierà per l’infermiera del dottor Ferrer (Miguel Mota) incaricata di prendersi cura di Catalina (in attesa di due gemelli e sofferente per via di un lieve distacco della placenta).

Nonostante le immediate scuse da parte di De La Mata, Angela non mancherà di sottolineare in più occasioni l’errore che lo stesso Curro ha commesso nei suoi riguardi. Ciò darà il via, quindi, a diversi battibecchi tra i due, anche se la Figueroa rimarrà piacevolmente sorpresa quando capirà che il “rampollo” conosce alla perfezione l’inglese.

Inoltre, fin dai primi istanti, Angela riuscirà ad instaurare un rapporto piuttosto amichevole con Jana Exposito (Ana Garces), sorpresa dal fatto che la nuova ospite de La Promessa voglia diventare un avvocato (mestiere considerato prettamente maschile in quel periodo).

La Promessa, spoiler: Angela vuole sapere chi è suo padre!

In ogni caso, dato che avrà ottenuto il permesso da Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) per ospitarla soltanto per pochi giorni, Leocadia inizierà a riempire Angela di domande per capire quale sia la vera ragione che l’ha portata a lasciare la Svizzera senza nemmeno consultarla. A quel punto, la giovane tirerà fuori tutto il suo astio contro la madre e sottolineerà che non ha mai trascorso tantissimo tempo con lei, poiché ha fatto di tutto per mantenerla lontana mascherando la sua assenza con l’iscrizione a prestigiose scuole.

Un teso faccia a faccia dal quale emergerà che Leocadia non ha mai voluto dire a Angela il nome del suo vero padre. Parole che, ovviamente, apriranno la pista ad un nuovo mistero, dato che difficilmente tale storyline resterà irrisolta.

Anche se, almeno per ora, Angela dovrà occuparsi di un altro spiacevole contrattempo: Leocadia pretenderà che presenzi ad una prestigiosa festa e, per evitare che ci vada da sola, deciderà di ascoltare un consiglio di Cruz e vorrà che sia Curro ad accompagnarla…