Tempesta d’amore: Greta, carriera a rischio per colpa della gravidanza! | Anticipazioni tedesche

Attualmente un po’ in ombra nelle puntate italiane di Tempesta d’amore, nella prossima stagione della soap Greta Bergmann (Laura Osswald) tornerà ad essere grande protagonista, con una complessa trama interamente dedicata a lei che andrà a toccare tutti i lati della sua vita. Ecco infatti cosa accadrà nella 21^ stagione di Sturm der Liebe, attualmente in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Greta diventerà mamma

Ancora scottata dalla dolorosa fine della sua relazione con Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Greta Bergmann ha temporaneamente chiuso il capitolo “amore” per dedicarsi alla sua grande passione: il lavoro in cucina. Le cose, però, sono destinate a cambiare!

Nel corso della 21^ stagione la bella cuoca sarà infatti protagonista di un tumultuoso triangolo sentimentale con Luis Sommer (Michael Baral) e Miro Falk (Pablo Sprungala), due personaggi che in Italia conosceremo solo tra qualche mese. Ebbene, quando la donna capirà finalmente che è Miro l’uomo giusto per lei, accadrà qualcosa di inaspettato: scoprirà di essere rimasta incinta! E da quel momento tutto cambierà…

Inizialmente convinta di non voler portare a termine la gravidanza, Greta cambierà idea e diventerà col tempo entusiasta all’idea di diventare madre. Una gioia che non verrà scalfita nemmeno quando emergerà la possibilità che il bimbo che porta in grembo possa essere affetto da un handicap. Nuovi problemi sono però in arrivo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Greta ha problemi sul lavoro

Inizialmente restii all’idea di rendere pubblica la notizia del bimbo in arrivo, Greta e Miro informeranno solo amici e colleghi più stretti. Nascondere gli effetti che la gravidanza avrà sul corpo della Bergmann, però, si rivelerà sempre più difficile col passare del tempo. Oltre alle ben note nausee, la donna inizierà infatti a soffrire di una grave alterazione del senso del gusto: un problema di per sé non particolarmente grave, se non fosse per il fatto che Greta è una chef!

Terrorizzata all’idea di perdere il lavoro, la Bergmann proverà a nascondere a Sophia (Krista Birkner) – la nuova diabolica proprietaria del Fürstenhof – il proprio problema. Quando però l’imprenditrice pretenderà che la cuoca crei una pietanza speciale per il suo compleanno, Greta capirà di essere nei guai…

Il risultato? Di fronte ad una situazione di tale emergenza, Greta si rivolgerà dunque a Michael (Erich Altenkopf), che proverà ad aiutarla con una modalità davvero insolita! Dopo il fallimento della medicina tradizionale, il medico proporrà infatti alla donna di sottoporsi ad un rituale da lui appreso durante il periodo passato in Amazzonia. E i risultati saranno inaspettati…