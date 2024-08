Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: arriva LUIS, nuovo amore di…

Grandi novità a livello di casting sono in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Nelle puntate della soap in onda in Germania dopo la pausa estiva entrerà infatti in scena un nuovo personaggio destinato a portare una ventata d’aria fresca nella soap (soprattutto a livello sentimentale)! Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Luis nuovo amore di Greta

La ventesima stagione di Tempesta d’amore vedrà numerose novità a livello di casting… sia in entrata che in uscita! Se dovremo dire addio a personaggi amatissimi come André (Joachim Lätsch), Noah (Christopher Jan Busse) e soprattutto Robert (Lorenzo Patané), non mancheranno infatti i nuovi ingressi in scena…

Tra questi vi sarà Greta Bergmann (Laura Osswald), cugina di Yvonne (Tanja Lanäus) nonché nuova cuoca del Fürstenhof. Perdutamente innamorata di Noah, la ragazza sarà protagonista di un lungo triangolo con Valentina (Aylin Ravanyar), finendo per avere la meglio. Purtroppo, però, per lei non ci sarà un happy end…

La storia d’amore con il giovane Schwarzbach è infatti destinata a naufragare, lasciando Greta col cuore spezzato. Proprio allora, però, la ragazza conoscerà un uomo destinato a rubarle il cuore: Luis Sommer!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Luis è un grande chef

Si tratta di un ambizioso e rinomato chef che arriverà a Bichlheim alla ricerca di alcuni nuovi locali. imbattendosi casualmente nel Fürstenhof… e in Greta! Luis è un intrattenitore nato, in grado di coinvolgere le persone grazie al suo charme naturale.

Non c’è dunque da stupirsi se Greta resterà subito affascinata da lui, pur ignorandone l’identità. Per Luis è dunque in arrivo un nuovo futuro professionale e sentimentale all’hotel a cinque stelle?

Tempesta d’amore, casting news: Michael Baral interpreta Luis Sommer

Il personaggio di Luis Sommer verrà interpretato da Michael Baral, artista tedesco classe 1981. Attivissimo sia come interprete che come doppiatore, Baral è noto al grande pubblico per aver preso parte a decine di serie televisive tedesche, nonché ad alcune produzioni internazionali di grande rilievo.

L’attore può infatti vantare di aver lavorato con star hollywoodiane del calibro di Tom Hanks e Liam Neeson, grazie alla sua partecipazione a “Aspettando il re” (“A Hologram for the King”) e “Senza Identità” (“Unknown”). In Germania, Baral è invece noto soprattutto per aver dato voce e corpo per ben quattro anni al personaggio di Timo Zenker nella serie di successo “Lindenstraße”.

L’ingresso in scena di Michael Baral a Tempesta d’amore nei panni di Luis Sommer avverrà nel corso della puntata 4277, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 11 settembre. E tutto lascia intendere che per lui sia in arrivo un posto nel cast fisso della soap…

Chiudiamo con le parole di Michael Bral sul suo personaggio:

“Finalmente un tipo simpatico” Si potrebbe descrivere Luis Sommer, il mio nuovo personaggio… ed è proprio questo che mi attraeva del ruolo! Nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter partecipare ad una grande varietà di produzioni nazionali e internazionali, dalle commedie russe ai thriller americani, ai film per la TV tedesca, alle serie inglesi e tedesche. Nella maggior parte dei casi ho dovuto interpretare personaggi controversi o a volte astuti, ma raramente ho interpretato un uomo concreto e giusto come Luis Sommer. Luis ha però una cosa in comune con molti altri miei ruoli: è un combattente! Sta combattendo per la donna della sua vita. Resta da vedere se la sua battaglia si concluderà con successo…”

