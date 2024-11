Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: arriva Miro, futuro amore di…

Un personaggio davvero molto particolare è destinato a movimentare la 21^ stagione di Tempesta d’amore! Nelle puntate tedesche della soap un’interessante new entry finirà infatti a sorpresa al centro della scena, portando sconvolgimenti sentimentali davvero inaspettati! Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Miro futuro amore di Greta

Continuano le novità sul fronte cast a Tempesta d’amore! Con la 21^ stagione ormai ai nastri di partenza, si stanno infatti sempre più delineando quelli che saranno i volti delle trame principali di questa nuova annata della soap.

Tra i numerosi nuovi ingressi, vi abbiamo parlato di quello di Luis Sommer (Michael Baral), talentuoso chef destinato a rubare il cuore di Greta Bergmann (Laura Osswald). Proprio quando tra i due cuochi l’amore sembrerà andare a gonfie vele, però, tra loro si introdurrà un personaggio inaspettato: Miro Falk!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Miro ha subito un trauma

Personaggio decisamente particolare nonché barbiere di grande talento, Miro arriverà al Fürstenhof per rilevare il salone di bellezza un tempo appartenuto a Shirin (Merve Çakır). Ebbene, complice il suo particolare gusto nella moda, inizialmente Miro verrà scambiato da tutti come omosessuale. Le apparenze, però, spesso ingannano…

Con il tempo, infatti, scopriremo che dietro il carattere gioviale del simpatico barbiere si nasconde un uomo sensibile segnato da una terribile tragedia: una ferita che ha portato Miro a decidere di rinunciare per sempre all’amore. L’incontro con Greta, però, è destinato a cambiare tutto…

Tempesta d’amore, casting news: Pablo Sprungala interpreta Miro Falk

Il personaggio di Luis Sommer verrà interpretato da Pablo Sprungala, artista tedesco classe 1981. Molto attivo sia in campo teatrale che televisivo, Sprungala è noto al pubblico d’Oltralpe soprattutto per aver ricoperto per ben tre anni il ruolo di commissario di polizia nella popolare serie tv “Soko Leipzig”.

L’ingresso in scena di Pablo Sprungala a Tempesta d’amore nei panni di Miro Falk avverrà nel corso della puntata 4295. Per lui sarà in arrivo un ruolo nel cast fisso della soap? Stando a quanto dichiarato dall’agenzia Filmmakers, sembra proprio di sì! Chiudiamo con le parole dello stesso Sprungala sul suo personaggio:

“Miro è un uomo sensibile e fragile che nasconde un oscuro segreto. D’altro canto, è però anche dotato di grande senso dell’umorismo e di un grande cuore. Non vedo l’ora di iniziare un percorso con questo bellissimo personaggio!”.

