Tempesta d’amore: Greta, suo figlio avrà un handicap? | Anticipazioni tedesche

Una nuova, importantissima fase della vita di Greta Bergmann (Laura Osswald) è al via nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. Dopo essere stata protagonista di una vita sentimentale decisamente tumultuosa, la bella cuoca si troverà infatti ad affrontare una maternità inaspettata con annesse delle scelte difficili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Greta scopre di essere incinta

Se nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Greta Bergmann si è da poco separata da Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), negli episodi della soap attualmente in onda in Germania la cuoca ha da tempo voltato pagina, anche grazie a nuove relazioni sentimentali.

Dopo essere stata a lungo legata con un cuoco di successo di nome Luis Sommer (Michael Baral), la donna finirà per trovare il vero amore in Miro Falk (Pablo Sprungala), nuovo proprietario del salone di bellezza. E sarà proprio insieme a quest’ultimo che si troverà ad affrontare la più importante avventura della sua vita…

Poco dopo essere tornata insieme a Miro in seguito ad una grave crisi, Greta scoprirà infatti di essere incinta! E a quel punto per lei arriverà una scelta difficilissima…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Greta ed il sospetto della sindrome di Down

Da sempre fermamente convinta di non voler diventare madre, Greta deciderà immediatamente di abortire tanto da contattare una clinica per prenotare la procedura, pur sapendo di negare così a Miro la possibilità di diventare padre. Basterà però una semplice ecografia affinché tutto cambi…

Quando la cuoca “vedrà” per la prima volta il bambino che sta crescendo dentro di lei, verrà infatti sopraffatta da un turbinio di emozioni che la porteranno a decidere di portare a termine la gravidanza… con grande gioia di Miro! I problemi, però, non finiranno qui…

Complice il suo lavoro, la donna si renderà conto di non aver seguito un’alimentazione adeguata per una gravidanza, iniziando a temere di poter aver contratto la toxoplasmosi. E sarà allora che emergerà anche il tema della sindrome di Down! Nonostante la costernazione del fidanzato, Greta si rifiuterà infatti di sottoporsi al test prenatale per identificare eventuali malformazioni nel feto, dicendosi determinata a tenere il bambino in ogni caso.

Ebbene, sarà proprio quando la cuoca si sarà ormai convinta di essere destinata ad avere un figlio con un handicap che nella sua cucina si presenterà Charly, una giovane apprendista affetta proprio dalla sindrome di Down! E tra le due donne si creerà subito un rapporto speciale…

Si tratterà dunque di un segno del destino? Lo scopriremo solo tra qualche mese…