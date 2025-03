Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Greta incinta! Ecco chi è il padre e cosa accadrà

Un grandissimo colpo di scena sta per sconvolgere la vita di Greta Bergmann (Laura Osswald)! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella cuoca del Fürstenhof scoprirà infatti di essere incinta. Una scoperta che la metterà di fronte ad una scelta difficile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Greta e Miro, amore tormentato

Attualmente legata a Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), nei prossimi mesi Greta Bergmann è destinata ad avere una vita sentimentale decisamente turbolenta. Dopo la fine della sua attuale relazione, la donna si legherà infatti ad un cuoco di successo di nome Luis Sommer (Michael Baral), per poi innamorarsi invece di Miro Falk (Pablo Sprungala), nuovo proprietario del salone di bellezza del Fürstenhof. Anche in questo caso, però, il sentiero inizierà in salita…

A causa di un grave trauma subito in passato, Miro faticherà infatti a lasciarsi andare completamente con la sua amata, finendo per provocare una frattura apparentemente insanabile. A quel punto Greta si avvicinerà a Yannik Rudloff (Jo Weil) – un affascinante medico arrivato a Bichlheim come sostituto di Michael (Erich Altenkopf). Il suo cuore, però, continuerà ad appartenere a Miro…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Greta scopre di essere incinta

Complice l’aiuto di Lale (Yeliz Simsek) e dello stesso Yannik, Greta e Miro riusciranno dunque a superare le loro differenze e torneranno insieme, riscoprendosi più innamorati che mai. Un’unione che diventerà ancora più “ufficiale” quando la madre di Miro – Ricarda (Pia Hänggi) – giungerà al Fürstenhof e conoscerà così l’aspirante nuora.

Sarà in questa circostanza che Greta scoprirà che il suo amato desidera da sempre avere dei figli… a differenza sua! Sconvolta, la donna affronterà il fidanzato, in quanto convinta che il tema “famiglia” possa essere un problema tra loro. Un colpo di scena, però, cambierà tutto…

Mentre Miro si troverà in Africa per un importante progetto lavorativo, Greta farà infatti una scoperta sconvolgente: è incinta! E a quel punto la cuoca dovrà fare una scelta: costruire una famiglia insieme all’uomo che ama, oppure rinunciare alla gravidanza per restare fedele alla propria scelta di vita? Seguici su Instagram.

(Puntate 4382-4406 in onda in Germania dal 17 marzo al 24 aprile 2025)