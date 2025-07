Tempesta d’amore: Yvonne, nuova carriera tra pericolose alleanze e problemi di cuore | Anticipazioni tedesche

Da quando è entrata in scena, Yvonne Klee (Tanja Lanäus) non ha mai smesso di stupirci… e non si fermerà neanche in futuro! Nella prossima stagione di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio sarà infatti protagonista di una rivoluzione professionale a dir poco incredibile… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Yvonne vince al casinò e compra il Caffè Liebling

Entrata in scena come arrampicatrice sociale pronta a sfruttare la propria avvenenza per circuire uomini facoltosi, Yvonne ha saputo trasformarsi in una donna e professionista stimata da tutti, nella vita privata come nel lavoro.

Reinventatasi come barista, la Klee è stata infatti da tempo promossa a responsabile del bar del Fürstenhof, arrivando anche vicina ad ottenere il posto di direttrice di sala del ristorante dell’hotel. La sua ascesa professionale, però, non si fermerà qui!

Nella prossima stagione di Tempesta d’amore Yvonne entrerà infatti inaspettatamente in possesso di un’enorme somma grazie ad un’insperata vincita al casinò. E sarà proprio questa fortuna inaspettata a portare la donna a prendere una decisione coraggiosa: diventare proprietaria del Caffè Liebling!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Yvonne diventa imprenditrice

Attualmente di proprietà di Nicole Alves (Dionne Wudu), in seguito alla partenza della donna il locale tornerà interamente nelle mani di Michael (Erich Altenkopf), che sarà impaziente di liberarsene per non dover pensare costantemente al suo amore perduto. E così, quando Yvonne si offrirà di rilevare le sue quote, il medico non potrà credere alla propria fortuna! Non tutti, però, saranno altrettanto entusiasti dell’iniziativa della Klee…

Sia Erik (Sven Waasner) che Greta (Laura Osswald) esterneranno infatti le proprie perplessità all’idea che Yvonne sia in grado di gestire un’attività come imprenditrice. Lei, però, non si lascerà intimorire da nessuno!

Sarà così che la Klee non solo rileverà il Caffè Liebling diventandone unica proprietaria, ma lo trasformerà completamente, ospitando all’interno del locale uno spazio adibito alla vendita di abiti vintage. E non è finita qui…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Yvonne in affari con Larissa e Sophia

Ormai sempre più lanciata, Yvonne unirà le forze con un’altra imprenditrice – la giovane e bella Larissa Mahnke (Vivien Wulf) – realizzando insieme a quest’ultima uno shop online dove vendere sia gli abiti vintage della Klee che la collezione di gioielli della Mahnke.

Il problema? La produzione di Larissa sarà finanziata da niente altri che Sophia Sydow (Krista Birkner), la perfida dark lady responsabile della rovina dei Saalfeld e, in seguito, del drammatico rapimento di Erik stesso! Ed i problemi non finiranno qui…

Già sconcertato dalle decisioni della moglie, Erik inizierà infatti a sentirsi sfruttato quando quest'ultima gli chiederà di aiutarla con il caffè. Nuova crisi coniugale in arrivo? In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sia in Italia che in Germania Tempesta d'amore è attualmente ferma a causa della consueta pausa estiva e tornerà con puntate inedite a partire dal 1° settembre!