Anticipazioni Tradimento: Sezai dà un ultimatum a Ipek!

Un ultimatum da parte del padre Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) attende la “squinternata” Ipek (Ilayda Cevik) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. E tutto ciò avrà a che fare con la morte della giovane Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer)…

Tradimento, news: la morte di Serra

Come vi abbiamo già anticipato, Serra cadrà dalle scale durante una discussione con Ipek. Nonostante il tempestivo soccorso, la giovane morirà poco dopo in ospedale, insieme al bambino che aspettava dal cognato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). Tuttavia, il gesto non resterà impunito: Azra (Alize Gördüm) entrerà infatti in possesso del filmato dell’incidente a Serra, registrato dalle telecamere di sorveglianza del palazzo della Okuyan, e lo farà avere allo zio Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) per ottenere dei vantaggi.

Senza esitare, Tarik mostrerà il video a Sezai e, in cambio della libertà di Ipek, gli intimerà di depositare quanto prima i documenti del divorzio da Güzide (Vahide Perçin), visto che il loro matrimonio sarà entrato in crisi a causa della relazione precedente – che gli ha sempre nascosto – con Kadriye. Dopo aver affrontato Ipek, Sezai presenterà dunque in tribunale la documentazione per porre fine alla sua unione con la Özgüder, ma poi ritornerà sui suoi passi…

Tradimento, spoiler: Sezai dà un ultimatum a Ipek!

Dopo aver ragionato meglio sul farsi, Sezai arriverà alla conclusione che la follia di Ipek è ormai diventata pericolosa, motivo per il quale vorrà che paghi per il crimine che ha commesso, prima che faccia del male a qualcun altro. Senza esitare, l’Okuyan Senior andrà dunque dalla figlia e, dopo averle spiegato che probabilmente soffre della stessa patologia mentale della sua defunta madre, le darà un paio di giorni per andare alla polizia e costituirsi per l’omicidio di Serra poiché, in caso contrario, sarà lui a denunciarla.

Ovviamente, Ipek non prenderà nel migliore dei modi tali parole e riterrà che, per l’ennesima volta, il padre abbia anteposto l’amore che sente per Güzide rispetto al rapporto con lei. Tale pensiero aumenterà la collera che sente per Azra, colpevole di aver fatto avere il video a Tarik, tant’è che farà presente a Neva che intende trovarla per ucciderla.

Tradimento, trame: Sezai si rifugia da Güzide

In seguito a tutti questi fatti, Sezai troverà dunque rifugio ancora una volta da Güzide, alla quale svelerà che ha presentato i documenti del divorzio soltanto perché Tarik ha minacciato di diffondere il video in grado di incastrare Ipek per la morte di Serra. Tuttavia, l’avvocato parlerà alla Özgüder anche dell’ultimatum che ha dato alla figlia, sottolineando di non essere disposto a coprire un omicidio.

Una volontà ferrea, quella di Sezai, che spingerà Ipek sempre più nel vortice della pazzia più totale. E le conseguenze, quando saremo verso il gran finale della dizi, saranno devastanti… Seguici su Instagram.