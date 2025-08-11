Il paradiso delle signore: presto le repliche, in attesa della nuova stagione. Ecco quando

Al momento siamo nel pieno dell’estate 2025, ma siamo anche vicini al Ferragosto che rappresenta un po’ un “giro di boa”. Dopo quella data, infatti, inizierà la lenta marcia di avvicinamento all’autunno e, in tal senso, anche la tv inizierà a prepararsi alla sua nuova stagione.

In questo contesto, troveranno presto spazio alcune repliche dell’ultimo ciclo de Il paradiso delle signore: la riproposizione delle puntate partirà lunedì 25 agosto e proseguirà fino a venerdì 5 settembre, dandoci modo di rivedere gli ultimi dieci episodi andati in onda durante la scorsa primavera.

Fatto ciò, da lunedì 8 settembre comincerà invece la nuova stagione che – come già sappiamo – porterà nuove storie e anche nuovi personaggi principali che si uniranno al cast.