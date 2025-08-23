La Promessa: Angela pone un ultimatum a Leocadia! | Anticipazioni

Brutta “gatta da pelare” in arrivo per Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La nuova dark lady della telenovela verrà infatti messa alle strette dalla figlia Angela (Marta Acosta) per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Angela arriva nella tenuta

La storyline partirà quando Angela arriverà a La promessa senza alcun preavviso. Ciò non piacerà affatto a Leocadia, la quale chiederà subito all’erede per quale ragione abbia deciso di raggiungerla, nonostante le lezioni ancore attive alla Facoltà di Legge dell’università svizzera dove è iscritta.

Inizialmente, la giovane Figueroa farà sapere alla madre che si è presa una piccola vacanza per stare con lei, dato che non la vedeva da diverso tempo. Tuttavia, col trascorrere delle giornate, Leocadia affronterà di nuovo la questione con Angela, che per tutta risposta le dirà che sta pensando di interrompere i suoi studi.

Tra le due parenti si accenderà dunque una lunga discussione, durante la quale Angela supplicherà la mamma di svelarle il nome del padre che non ha mai conosciuto. Una richiesta che Leocadia non vorrà assecondare, tant’è che dirà ad Angela che è meglio che non lo sappia, ma tale rifiuto inasprirà il rapporto tra madre e figlia.

La Promessa, trame: Curro cerca di convincere Angela a riprendere gli studi

Occhio dunque al successivo intervento di Curro de la Mata (Xavi Lock): come già accennato, il ragazzo verrà invitato da Leocadia a fare qualcosa per convincere Angela a non mettere da parte i suoi studi. Al primo tentativo, Curro finirà però per discutere in maniera piuttosto accesa con Angela.

Questo non impedirà a Cruz (Eva Martin) di dare un ordine ben preciso al “nipote”: in cerca di un modo per ingraziarsi Leocadia, che le ha dichiarato guerra per aver cercato in passato di farla assassinare, la Ezquerdo esigerà che il nipote utilizzi qualsiasi mezzo per far sì che Angela ritorni in Svizzera e riprenda i suoi studi. Un compito più facile a dirsi che a farsi, visto che la piccola Figueroa capirà il “giochetto” ed affronterà ancora una volta la madre…

La Promessa, spoiler: Angela dà un ultimatum a Leocadia!

Entrando nello specifico, Angela farà presente a Leocadia che tornerà all’Università soltanto una volta che saprà il nome di suoi padre. Un vero e proprio ultimatum che, ancora una volta, non convincerà la Figueroa a vuotare il sacco.

Insomma, tutto lascerà pensare che Angela si tratterrà ancora a La Promessa, con un’informazione in grado di compromettere anche un piano ordito da Cruz con la complicità di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano): Angela origlierà per caso un dialogo tra i due, intenti ad organizzare un matrimonio di convenienza per Curro, lo stesso con il quale spereranno di fare uscire il marchesato di Lujan dalla grossa crisi economica che starà attraversando. Come deciderà di muoversi Angela con questa “news” scottante in mano? Seguici su Instagram.