La Promessa: Curro riceve un ordine da Cruz, ecco quale | Anticipazioni

I telespettatori de La Promessa lo sanno bene: se c’è una cosa che Curro de la Mata (Xavi Lock) odia è ricevere ordini dall’arcigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate italiane della soap, il ragazzo entrerà in crisi quando la “zia” gli affiderà un compito ben preciso…

La Promessa, news: Cruz e la dichiarazione di guerra di Leocadia

La storia si svilupperà quando Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) affronterà a muso duro Cruz e le dirà di essere arrivata a La Promessa per fargliela pagare. In pratica, la nuova ospite della tenuta vorrà vendicarsi della dark lady per aver commissionato circa vent’anni prima a Romulo Baeza (Joaquin Climent) il suo omicidio: nel bel mezzo di un teso faccia a faccia, Leocadia sottolineerà di non volersi sporcare le mani di sangue, ma annuncerà a Cruz che intende far crollare il grosso potere dei Lujan.

Una minaccia concreta, visto che Leocadia farà sì che i marchesi entrino in un grossa crisi economica appena spiattellerà sui giornali la notizia del matrimonio tra Manuel (Arturo Garcia Sancho) e la “semplice” domestica Jana Exposito (Ana Garces). A quel punto, Cruz tenterà invano di ingraziarsi Leocadia chiedendole perdono ed escogiterà un nuovo piano per riuscire nel suo intento…

La Promessa, trame: Angela e il rapporto teso con Leocadia

A dare l’avvio a questa nuova svolta sarà l’arrivo di Angela (Marta Costa), la figlia di Leocadia, alla tenuta. La ragazza esigerà infatti che la madre le sveli il nome di suo padre e, quando andrà incontro ad un sonoro no, le comunicherà che intende lasciare gli studi di legge in una prestigiosa università svizzera.

Dato che non vorrà intorno la figlia nel bel mezzo della sua vendetta, Leocadia supplicherà Angela di rivedere la sua posizione, in nome dei tanti sacrifici che ha fatto per farla studiare, e chiederà persino a Curro di mediare con lei per vedere se riesce a farle cambiare idea. Anche in questo caso, ogni mossa risulterà però controproducente e Angela persisterà con l’idea di abbandonare gli studi e restare a La Promessa…

La Promessa, spoiler: Curro riceve un ordine da Cruz, ecco quale

Appena capirà quanto sta succedendo, Cruz parlerà quindi con Curro ed esigerà che si confronti per l’ennesima volta con Angela e la convinca a ritornare in Svizzera per riprendere gli studi. Un escamotage che la Ezquerdo vorrà utilizzare per avere qualcosa in mano per avviare una nuova trattativa di riappacificazione con Leocadia.

Ma sarà davvero tutto così semplice? In realtà, quando farà un nuovo tentativo, Curro finirà per discutere in maniera piuttosto accesa con Angela, la quale non comprenderà per quale ragione il ragazzo abbia così a cuore il suo percorso accademico. Il tentativo di Cruz finirà dunque per acuire ulteriormente i contrasti con Leocadia? Seguici su Instagram.