Tempesta d’amore: Christoph salva Lale dalla farmacodipendenza! | Anticipazioni tedesche

Un incubo apparentemente senza fine travolgerà Lale Ceylan (Yeliz Simsek) nella prossima stagione di Tempesta d’amore. A causa di un gravissimo lutto, la bella fitness trainer del Fürstenhof cadrà infatti vittima di una pericolosa dipendenza che metterà in pericolo la sua vita. Fortunatamente, però, la ragazza non sarà sola nella sua battaglia… Ecco infatti cosa accadrà nella 21^ stagione di Sturm der Liebe, attualmente in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Lale diventa farmacodipendente dopo la morte di Theo

Arrivata a Bichlheim quasi per caso, Lale sembra avervi trovato il suo mondo perfetto: amici, lavoro… e persino amore! Legata a Theo (Lukas Leibe) ormai da parecchi mesi, col passare del tempo la Ceylan sarà sempre più convinta che sia lui l’uomo giusto… tanto da decidere di sposarlo! Quello che doveva essere il più bel giorno della sua vita, però, si trasformerà in tragedia…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Theo morirà infatti tragicamente poco prima delle sue attesissime nozze con Lale, lasciando quest’ultima devastata dal dolore! E da allora la Ceylan scivolerà in una spirale di autodistruzione che la trascinerà sempre più a fondo…

Non riuscendo a superare la scomparsa del suo amato, Lale inizierà infatti ad abusare di farmaci antidepressivi, diventandone totalmente dipendente. Una situazione che non farà che peggiorare col passare del tempo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Lale in overdose

Se Lale farà di tutto per nascondere le sue reali condizioni di salute ai propri cari, non potrà però evitare che questi ultimi si preoccupino per lei, a partire da Christoph (Dieter Bach)! Legatissimo a Theo (per cui ha avuto un ruolo quasi paterno), l’albergatore cercherà in tutti i modi di aiutare la Ceylan a superare questo periodo difficile, affidandole un importante ruolo in una fondazione benefica.

Peccato solo che – se da una parte la ragazza ritroverà finalmente un obiettivo di vita grazie al suo nuovo lavoro – dall’altra la sua crescente dipendenza da farmaci la porterà a commettere un gesto gravissimo: rubare dei fondi della fondazione per potersi procurare i medicinali sul mercato nero. E non è finita qui! A causa del suo continuo abuso di sostanze, Lale finirà per andare in overdose…

Anticipazioni Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph aiuta Lale

Insomma, per la povera ragazza la situazione sembrerà complicarsi ogni giorno che passa. Paradossalmente, però, proprio l’aggravarsi delle sue condizioni porterà ad un punto di svolta!

Dopo aver trovato Lale in condizioni disperate, Christoph scoprirà infatti che la ragazza soffre di una dipendenza da farmaci e potrà così finalmente aiutarla nel modo giusto. Con l’aiuto di Greta (Laura Osswald), Miro (Pablo Sprungala) e Fanny (Johanna Graen), l’albergatore aiuterà dunque la Ceylan non solo a superare la propria dipendenza, ma anche a guardare finalmente avanti. Lale riuscirà dunque a rifarsi una vita dopo la scomparsa del suo amato Theo?

In attesa di scoprire come si svilupperà questa appassionante storyline, vi ricordiamo che sia in Italia che in Germania Tempesta d’amore è attualmente ferma a causa della consueta pausa estiva e da noi tornerà con puntate inedite a partire dal 1° settembre! Seguici su Instagram.