Tempesta d’amore: Theo muore il giorno delle nozze con Lale! | Anticipazioni tedesche

Una terribile tragedia sta per abbattersi sul Fürstenhof! Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore una delle coppie più amate del momento vedrà infatti quello che doveva essere il giorno più bello della loro vita trasformarsi in un incubo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Lale e Theo decidono di sposarsi

Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore ha già sentito parlare di due giovani personaggi che hanno conquistato da tempo il pubblico d’oltralpe: Lale Ceylan (Yeliz Simsek) e Theo Licht (Lukas Leibe).

Come sappiamo, Lale è una cugina di Shirin (Merve Çakır): da noi conosciuta in Italia alcune settimane fa in occasione delle nozze della Ceylan con Gerry (Johannes Huth), la ragazza farà presto ritorno al Fürstenhof, dove verrà assunta al come nuova fitness trainer dopo la partenza di Max (Stefan Hartmann).

Ebbene, sarà proprio all’hotel a cinque stelle che la ragazza farà la conoscenza di Theo, un giovane uomo molto particolare. Affetto da una grave forma di ADHD – la sindrome da iperattività e deficit di attenzione – Licht avrà molte difficoltà a condurre una vita “normale” a livello sociale e professionale. Una situazione destinata a cambiare proprio grazie al sostegno di Lale.

Contro ogni aspettativa, questi due personaggi in apparenza così diversi finiranno infatti per innamorarsi follemente, tanto da decidere di sposarsi! Purtroppo, però, per loro non ci sarà un lieto fine…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Theo muore prima di sposare Lale

Al settimo cielo per la felicità, i due promessi sposi si lanceranno nell’organizzazione delle loro nozze, che vedranno la commossa partecipazione delle persone a loro più care. Se Theo potrà contare sul sostegno di Christoph (Dieter Bach) – diventato per lui quasi una figura paterna – Lale vedrà invece l’arrivo dalla Turchia della sua adorata cugina Shirin, che potremo così rivedere in scena a più di un anno di distanza dalla sua uscita di scena.

Insomma, tutto sembrerà pronto per celebrare una delle storie d’amore più amate della prossima stagione di Tempesta d’amore. Purtroppo, però, le cose non andranno come previsto. Il giorno stesso delle nozze, Theo si renderà infatti conto di aver dimenticato le fedi e si precipiterà in motorino a recuperarle. Una scelta che si rivelerà fatale…

Il giovane uomo avrà infatti un drammatico incidente e verrà trovato proprio dalla sua promessa sposa, quando ormai per lui non ci sarà nulla da fare. In una scena ad altissimo impatto emotivo, Theo morirà dunque tra le braccia della sua amata, lasciando quest’ultima assolutamente devastata. Una situazione che ricorderà molto la drammatica morte di Romy (Désirée von Delft) dopo le nozze con Paul (Sandro Kirtzel).

Sarà questa l'uscita di scena di uno dei personaggi più amati in Germania. Per Lale, invece, avrà inizio un lungo percorso per superare il trauma e tornare a vivere…