Tempesta d’amore: Lale va in overdose! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni tedesche

Non sembra esserci fine al dramma di Lale Ceylan (Yeliz Simsek)! Proprio quando sembrava aver finalmente toccato il fondo, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella fitness trainer del Fürstenhof sarà infatti protagonista di un evento drammatico che metterà in pericolo la sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Lale diventa dipendente dai farmaci

Conosciamo Lale come una ragazza forte e solare. Un durissimo colpo, però, è destinato a mostrare un lato molto più drammatico di questo personaggio. Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la Ceylan ha infatti da poco vissuto un gravissimo lutto che la segnerà profondamente: il suo amato Theo (Lukas Leibe) morirà tra le sue braccia poco prima delle loro nozze!

Sconvolta dal dolore, la ragazza proverà invano a risollevarsi, finendo per trovare conforto solo nei farmaci antidepressivi, di cui inizierà ad abusare. Una dipendenza che peggiorerà col passare del tempo, portando una sempre più disperata Lale a derubare addirittura una fondazione umanitaria pur di ottenere il denaro necessario per procurarsi le sue pillole. Il peggio, però, deve ancora arrivare…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Lale va in overdose

Nonostante i crescenti sensi di colpa e la propria determinazione a uscire dalla spirale autodistruttiva in cui è sprofondata, Lale non solo non riuscirà a smettere di assumere farmaci, ma ne diventerà anzi ulteriormente dipendente quando gli effetti delle pillole la porteranno ad avere visioni sempre più realistiche del suo amato Theo…

Il risultato? La Ceylan finirà per andare in overdose, ritrovandosi a lottare per la propria vita! Questo drammatico evento darà alla ragazza la forza di risollevarsi? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore… Seguici su Instagram.