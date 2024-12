Tempesta d’amore: LALE cade vittima di una grave dipendenza! Ecco perché… | Anticipazioni tedesche

Una doppia tragedia si abbatterà su Lale Ceylan (Yeliz Simsek). Dopo aver perso il suo grande amore, nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella fitness trainer si troverà infatti a fare i conti con una grave dipendenza che rischierà di distruggerle definitivamente la vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Theo muore prima di sposare Lale

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore abbiamo da pochissimo fatto la conoscenza di Lale, estroversa cugina di Shirin (Merve Çakır) nonché futura fitness trainer del Fürstenhof. Dal carattere solare ed esuberante, la nuova arrivata conquisterà presto tutti con la propria simpatia. Sarà però un uomo diametralmente opposto a lei a conquistarle il cuore…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Lale troverà infatti l’amore grazie all’incontro con Theo Licht (Lukas Leibe), un giovane uomo affetto da una grave forma di ADHD, la sindrome da iperattività e deficit di attenzione. Proprio le loro differenze porteranno questi due personaggi ad avvicinarsi ed innamorarsi, trovando l’uno nell’altra il compagno di vita ideale. Purtroppo, però, una terribile tragedia rovinerà tutto…

Proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto sposare la sua amata, Theo avrà infatti un drammatico incidente in motorino e spirerà poco dopo tra le braccia della sua promessa sposa. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Lale dipendente dai farmaci

Inutile dire che per Lale si tratterà di un trauma senza precedenti che lascerà in lei un vuoto impossibile da colmare. Nonostante gli sforzi degli amici e persino dei Saalfeld – che proveranno a coinvolgerla in un progetto di beneficienza – la fitness trainer sembrerà infatti assolutamente inconsolabile. Poi, però, qualcosa cambierà…

Dopo qualche settimana Lale sembrerà infatti ritrovare la voglia di vivere, tranquillizzando i suoi cari. Peccato solo che dietro al cambiamento della ragazza ci sia una terribile motivazione: ad insaputa di tutti, la Ceylan ha iniziato a fare uso smodato di farmaci, diventandone completamente dipendente.

Sarà così che – mentre si sforzerà di mantenere in piedi la sua maschera di serenità – Lale scivolerà sempre più in un baratro, che la porterà a mettersi nelle mani di pericolosi spacciatori. E sarà proprio il bisogno incontrollabile di acquistare sempre più dosi a portare la Ceylan sull’orlo della rovina… Riuscirà Lale a risollevarsi prima che sia troppo tardi? Seguici su Instagram.