Tempesta d’amore: Miro (compagno di Greta) ha una malattia rara… | Anticipazioni tedesche

Una storyline molto particolare è in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. Dopo aver affrontato tematiche molto delicate come disturbi psichici e sindrome di Down, la prossima stagione della soap toccherà un alto argomento sensibile con due personaggi molto amati dai telespettatori tedeschi: Greta Bergmann (Laura Osswald) e Miro Falk (Pablo Sprungala)! Ecco dunque cosa accadrà degli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a settembre, dopo la fine della pausa estiva…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Greta incinta di Miro

Attualmente un po’ in ombra nelle puntate italiane di Tempesta d’amore, Greta tornerà sotto i riflettori nella prossima stagione della soap, che la vedrà protagonista di una tumultuosa vita sentimentale. Dopo una relazione con il talentuoso chef Luis Sommer (Michael Baral), la bella cuoca troverà infatti il compagno perfetto in Miro Falk (Pablo Sprungala), di cui resterà incinta! E a quel punto tutto cambierà…

Se Greta sarà inizialmente sconvolta da quella gravidanza inattesa tanto da pensare all’aborto, per Miro si tratterà invece della realizzazione di un sogno: nulla lo renderebbe più felice che diventare padre! E così – quando la Bergmann si convincerà a tenere il bambino – l’uomo non riuscirà più a trattenere la gioia…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Miro soffrirà di gravidanza simpatica

Mentre Greta affronterà alcune problematiche legate alla sua gravidanza (tra cui una grave alterazione del gusto che metterà a rischio il suo lavoro come chef), Miro si preparerà dunque per il suo ruolo di padre. E sarà allora che l’uomo inizierà a soffrire di sintomi sempre più inspiegabili…

Ebbene, sarà Michael (Erich Altenkopf) a trovare una risposta: soffre della sindrome della couvade (o gravidanza simpatica), una condizione che porta dei soggetti maschili a manifestare dei sintomi tipici della gravidanza.

Benché si tratti di una vera e propria malattia (frequente soprattutto tra uomini molto sensibili), Miro si troverà così a dover fare i conti non solo con sintomi spiacevoli, ma anche con il giudizio di chi gli sta intorno… Seguici su Instagram.