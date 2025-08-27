Tempesta d’amore: Theo, arriva un rivale per il cuore di Lale! | Anticipazioni italiane

Un nuovo triangolo è in arrivo a Tempesta d’amore! Nelle puntate in arrivo in Italia dopo la pausa estiva, una bellissima e amatissima coppia vedrà infatti l’intrusione di un terzo incomodo davvero inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Italia a settembre su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Caspar si innamora di Lale

Prima dell’inizio della pausa estiva di Tempesta d’amore abbiamo iniziato a conoscere un nuovo personaggio: Caspar Weiss (Andreas Hagl), un giovane orfano appena diciassettenne. Fuggito dal centro per minori da cui era ospitato, il ragazzino è velocemente entrato nel cuore di Yvonne (Tanja Lanäus), che non solo ha deciso di ospitarlo a casa propria ma si impegnerà personalmente per metterne la permanenza al Fürstenhof.

Se tra Caspar e la Klee l’intesa sarà immediata, con Erik (Sven Waasner) i rapporti non sono invece stati facili… almeno inizialmente! Nei prossimi giorni anche l’uomo finirà infatti per affezionarsi al suo giovane ospite, tanto da ottenere per quest’ultimo un tirocinio nella cucina del Fürstenhof. E sarà proprio sulla strada per il lavoro che il ragazzo incontrerà una donna che lo lascerà letteralmente folgorato: Lale Ceylan (Yeliz Simsek)!

Spoiler Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: triangolo tra Lale, Theo e Caspar

Quando Erik e Greta (Laura Osswald) si renderanno conto di quanto accaduto, spiegheranno immediatamente a Caspar che la sua amata è già impegnata con Theo (Lukas Leibe), sperando così di spegnere sul nascere le speranze del ragazzino. L’impresa, però, si rivelerà più difficile del previsto…

Nonostante la promessa di rimanere lontano da Lale, il giovane Weiss non resisterà infatti alla tentazione di provare ad avvicinarsi alla sua amata, sfruttando ogni occasione. E così – se inizialmente nessuno (inclusi gli stessi Lale e Theo) prenderà troppo sul serio la “sbandata” del ragazzino – ben presto sarà chiaro che Caspar non è disposto ad arrendersi tanto facilmente…

Nuovo triangolo dunque in arrivo? Lo scopriremo nelle puntate di Tempesta d’amore in onda dopo la pausa estiva a partire dal 1° settembre! Seguici su Instagram.