Tempesta d’amore: Christoph e Alexandra pronti per le nozze! Ma Sophia… | Anticipazioni tedesche

Non sembra esserci pace per Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer)! Ritrovatisi dopo aver superato mille ostacoli, nella prossima stagione di Tempesta d’amore i due innamorati saranno infatti finalmente pronti per il fatidico grande passo. Peccato solo che un terzo incomodo molto pericoloso rischierà di rovinare tutto… Ecco dunque cosa accadrà nella 21^ stagione di Sturm der Liebe, attualmente in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Christoph, Alexandra e Sophia

Attualmente in profonda crisi nelle puntate italiane di Tempesta d’amore, Christoph e Alexandra non solo torneranno presto insieme ma decideranno anche di ufficializzare il loro legame con il matrimonio! Un nuovo, imprevisto ostacolo cambierà però tutto…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nella prossima stagione della soap il Fürstenhof finirà nelle mani di Sophia Sydow (Krista Birkner), la nuova dark lady della soap. Fredda, cinica e calcolatrice, la donna non sembrerà avere debolezze… a parte una: Christoph!

Di fronte all’evidente attrazione di Sophia per lui, Saalfeld deciderà dunque di sfruttare la situazione per avvicinarsi alla nemica e trovare un’arma contro di lei. Peccato solo che realtà e finzione si mescoleranno sempre più pericolosamente, tanto che Christoph finirà per innamorarsi della Sydow! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra decide di sposare Christoph

Capendo di dover fare una scelta, l’uomo si renderà conto di non voler mettere a rischio il suo futuro con Alexandra e “sceglierà” dunque ufficialmente quest’ultima, spezzando il cuore di Sophia. E non è finita qui! Deciso ad essere completamente sincero con la sua promessa sposa, Saalfeld confesserà anche a quest’ultima di provare dei sentimenti autentici per la Sydow…

Il risultato? Inizialmente la Schwarzbach prenderà le distanze dal compagno, ma poi – dopo aver ascoltato una conversazione privata tra quest’ultimo e Michael (Erich Altenkopf) – capirà che il compagno la ama così tanto da aver deciso di rischiare tutto pur di non doverle mentire.

Sarà così che – rassicurata – Alexandra si riappacificherà con Christoph e pianificherà felice le sue nozze con quest’ultimo. Happy end in arrivo? Non è detto! Il fantasma di Sophia continuerà infatti ad aleggiare su questa bellissima coppia, rischiando di rovinare tutto…

In attesa di scoprire come si svilupperà questa appassionante storyline, vi ricordiamo che sia in Italia che in Germania Tempesta d’amore è attualmente ferma a causa della consueta pausa estiva e tornerà con puntate inedite a partire dal 1° settembre! Seguici su Instagram.