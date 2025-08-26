TRADIMENTO riprende il 29 agosto: dove eravamo rimasti…

Le vicende di Tradimento tornano protagoniste del prime time di Canale 5. I restanti episodi della dizi turca saranno infatti in onda a partire da venerdì 29 agosto 2025. Facciamo dunque il punto della situazione per ricordare dove eravamo rimasti, prima di riprendere con i nostri consueti post di anticipazioni.

Il matrimonio di Sezai e Güzide

Uno degli ultimi eventi che ha caratterizzato le puntate andate in onda a giugno è stato il matrimonio tanto desiderato e atteso tra Güzide Özgüder (Vahide Perçin) e Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal). L’avvocato ha compreso infatti tutte le menzogne raccontate dalla figlia Ipek (Ilayda Cevik) per allontanarlo dalla sua amata, ma un’altra donna del suo passato potrebbe presto minare la felicità di coppia raggiunta, ossia l’ex ballerina Kadriye.

L’incidente di Kahraman

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, Kadriye è la madre naturale di Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş). In passato, la donna ha avuto anche una frequentazione con Sezai, ma al tempo stesso è stata anche l’amante del defunto marito di Mualla Dicleli (Nursel Köse). Quest’ultima crede che Kahraman sia il frutto della relazione extraconiugale del coniuge, motivo per il quale ha fatto sì che venisse adottato dalla sorella.

Negli episodi trasmessi prima della lunga pausa, Kahraman è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro – dove ha al suo fianco come ingegnere il cognato Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) – ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Tale circostanza potrebbe favorire la riconciliazione tra Kahraman e la moglie Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), entrata in crisi nel momento in cui Sarpoglu ha ritenuto possibile che la ragazza fosse ancora innamorata dell’ex fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), nonché padre di suo figlio Can (anche se l’uomo è all’oscuro di tale particolare).

La gravidanza di Serra

Tra le altre cose, Tolga dovrà presto affrontare il problema legato alla gravidanza della cognata Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer), che una sera lo ha fatto ubriacare, approfittando del ricovero in una clinica psichiatrica della sorella Selin Atamanoğlu (Burcu Söyler) per passare la notte con lui. Una gravidanza che Serra penserà di utilizzare per estorcere dei soldi a Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), preoccupato dall’ipotetica reazione di Selin qualora dovesse scoprire che il figlio l’ha tradita con la parente…

La relazione tra Ipek e Oltan

Inoltre, Oltan dovrà presto fare i conti con la follia di Ipek, ossessionata dal pensiero di separare per sempre Güzide e il padre Sezai. Per questa ragione, la ragazza non esiterà ad allearsi con Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu), l'ex marito della Özgüder. Nei nuovi episodi, Oltan apparirà irremovibile nel voler riallacciare una relazione con Ipek, che ha lasciato quando ha scoperto che ha inscenato il suo suicidio per ferire Sezai. Ma tutto sarà davvero così semplice?