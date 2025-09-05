Anticipazioni Tradimento: Yesim e Dündar vanno a letto insieme ma…

Attrazione irresistibile e rischiosa nel corso delle puntate finali di Tradimento. Yeşim Denizeren (Asena Girişken) non riuscirà infatti a resistere al corteggiamento del bel Dündar Terzioglu (Emin Günenç) ed andrà a letto con lui, tradendo di fatto il marito Tarik Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu). Un’azione che avrà fin da subito delle spiacevoli conseguenze, a causa di un “colpo gobbo” di una persona vicina alla donna…

Tradimento, spoiler: Yeşim e Dündar vanno a letto insieme

Tutto partirà quando l’ostetrica che l’ha fatto nascere farà sapere a Güzide Özgüder (Vahide Percin) che Dündar non può essere suo figlio, al contrario di quello che le è stato fatto credere. A quel punto, appena apprenderà da Güzide tale particolare, Yeşim penserà bene di riferire tutto quanto a Dündar, con il quale avrà iniziato una sorta di flirt.

Dündar si convincerà dunque di non essere figlio di Güzide e né tanto meno di Tarik, motivo per il quale intensificherà il suo corteggiamento nei riguardi della “matrigna” Yeşim. Tra cene romantiche e dichiarazioni d’amore varie, Terzioğlu farà dunque breccia nel cuore della Denizeren e, al termine di una serata, riuscirà a fare per la prima volta l’amore con lei all’interno di una camera d’albergo prenotata per l’occasione. Tutto ciò farà da preludio ad un grosso problema per la “coppietta”…

Tradimento, trame: Tarik scopre la tresca grazie a…

Vista la cotta mai confessata che prova per lei, Ümit Özgüder (Cem Sürgit) si lascerà sopraffare dalla gelosia quando, dopo averla seguita, capirà che Yeşim è entrata in una camera d’albergo con Dündar. Senza pensare minimamente alle conseguenze, Ümit non esiterà a telefonare a Tarik, che – armato di videocamera – si precipiterà nella camera d’albergo per documentare il tradimento di Yeşim e dare a lei la colpa del loro successivo divorzio.

Da un lato Ümit si pentirà fin da subito del suo gesto, dall’altro Dündar cercherà di affrontare Tarik ma la situazione finirà inevitabilmente per ritorcersi contro Yeşim…

Tradimento, news: Yeşim e le conseguenze del suo tradimento

Possiamo infatti anticiparvi che Tarik caccerà via di casa Yeşim e le impedirà di vedere la piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer), alla quale lascerà credere che la madre l’ha abbandonata per l’ennesima volta per svolgere un viaggio all’estero. Yeşim sarà dunque costretta ad accettare l’ospitalità di Dündar, proprio mentre Güzide – dopo aver effettuato un test del DNA – avrà la certezza che il ragazzo non è suo figlio.

Tuttavia, nella nuova sistemazione, Dündar e Yeşim non saranno soli: insieme alla Denizeren, arriverà infatti nell’abitazione anche İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan), licenziata all’improvviso da Mualla Dicleli (Nursel Köse) a causa dei suoi continui pettegolezzi… Seguici su Instagram.