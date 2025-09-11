La Promessa: Cruz dà un aspro avvertimento a Angela! | Anticipazioni

Le continue interferenze di Angela (Marta Costa) – la figlia della “nemica” Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) – nei suoi problemi familiari cominceranno a stare strette a Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la marchesa darà un aspro avvertimento alla giovane, che però non recepirà bene il messaggio…

La Promessa, news: Angela e il consiglio di troppo a Martina

La vicenda inizierà quando, a causa di una grossa crisi economica, Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz prenderanno in considerazione l’idea di vendere alcuni territori della tenuta per ricavarne del denaro. Tuttavia, i marchesi non vorranno sacrificare soltanto la loro parte, ma anche quella della nipote Martina (Amparo Pinero), proprietaria del 25% de La Promessa. Per questo, i due coniugi non esiteranno ad ingannarla e le diranno che possono obbligarla a vendere anche un po’ dei suoi terreni, visto che detengono la proprietà della maggioranza degli stessi.

Visti i suoi studi in legge, Angela farà però presente a Martina che ha tutto il diretto di escludere il suo 25% dalla vendita che gli zii intendono portare avanti. Un’informazione che porterà la giovane Lujan a litigare furiosamente con Alonso e Cruz…

La Promessa, trame: Cruz e Alonso chiedono aiuto a Jacobo

In cerca di una soluzione alternativa, Alonso e Cruz si rivolgeranno dunque direttamente a Jacobo Monteclaro (Gonzalo Ramos), il nuovo fidanzato di Martina. Raccontandogli tutta la verità sui loro problemi economici, i marchesi spingeranno Jacobo ad accelerare le eventuali nozze con la Lujan per prendere possesso dei suoi beni e dare il via alla vendita dei terreni de La Promessa, qualora si rendesse necessario.

In tal senso, c’è da dire che Jacobo sembrerà sinceramente preoccupato per le difficoltà della tenuta, tant’è che in un successivo dialogo con Martina evidenzierà che gli zii in fondo non hanno tutti i torti sulla soluzione d’emergenza che hanno pensato. Inoltre, in più di una circostanza, Jacobo parlerà a Martina di ipotetiche nozze, accendendo i sospetti di Angela. Quest’ultima farà infatti presente a Martina che Jacobo diventerebbe l’amministratore di ogni suo bene una volta diventato suo marito…

La Promessa, trame: Cruz dà un aspro avvertimento a Angela!

Anche in questa occasione, l’interferenza di Angela non piacerà affatto a Cruz che, approfittando di un momento in cui starà da sola con lei, rimprovererà la ragazza e la inviterà a non intromettersi più nei suoi affari, visto che lei e la madre stanno mangiando a scrocco da lei ormai da diverse settimane. Un avvertimento piuttosto aspro che scoraggerà la Figueroa? Assolutamente no!

Possiamo infatti anticiparvi che Angela continuerà a voler fare chiarezza sulle losche manovre di Cruz, a partire dal matrimonio per Curro (Xavi Lock) che la Ezquerdo sta organizzando insieme a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano)…