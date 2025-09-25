Tempesta d’amore: Tonia bacia Helene! E lei… | Anticipazioni italiane

Un vero e proprio terremoto sta per sconvolgere la vita di Helene Richter (Sabine Werner)… soprattutto a livello sentimentale! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questo amatissimo personaggio si troverà infatti al centro di una divertentissima storyline destinata a regalarci colpi di scena e risate… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4.

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Helene si finge sposata con Günther

Dopo alcuni mesi in sordina, da qualche giorno il personaggio di Helene è tornato prepotentemente al centro della scena… e non da solo! Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore la Richter si è infatti recentemente imbattuta in in Günther Sonnbichler (Johann Schuler) – fratello di Alfons (Sepp Schauer) e padre di Vanessa (Jeannine Gaspár) – finendo per innamorarsene. E da lì sono iniziati i problemi…

Come sappiamo, infatti, non solo l’uomo è già impegnato con una sua ex cliente di nome Tonia Schiffer (Sandra Steffl), ma ha fatto credere a quest’ultima di essere già sposato per evitare che la donna possa chiedergli una relazione seria. E non è finita qui! Quando Tonia è arrivata a sorpresa al Fürstenhof, Günther ha coinvolto la povera Helene nelle sue bugie, sostenendo che quest’ultima sia sua moglie. E da quel momento la situazione non farà che complicarsi…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Tonia prova a baciare Helene

Già riluttante all’idea di essere complice di un simile inganno, Helene si troverà a crescente disagio quando inizierà a conoscere meglio Tonia, scoprendo in quest’ultima una donna gentile e simpatica dal grande cuore. Una simpatia che verrà ricambiata…

Nonostante i tentativi di Günther di convincere la fidanzata di essere in un “matrimonio aperto” con Helene, Tonia si renderà infatti conto che la Richter è tutt’altro che felice per la situazione e cercherà dunque di metterla a sua agio. Peccato solo che le sue attenzioni andranno oltre le aspettative…

Se Helene penserà di aver trovato in Tonia una buona amica e accetterà di trascorrere sempre più tempo con lei, la Schiffer vedrà infatti chiaramente nella Richter qualcosa di più… tanto che proverà a baciarla! E ora?