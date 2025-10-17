Anticipazioni finale Tradimento: Yeşim si costituirà davvero per l’omicidio di Burcu?

I rimorsi di coscienza prima o poi riaffiorano, soprattutto se hai cambiato in meglio la tua vita. Questo pensiero attanaglierà infatti Yeşim Denizeren (Asena Girişken) nel corso delle puntate finali di Tradimento. Appena darà a Güzide Özgüder (Vahide Percin) le prove per dimostrare che Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) ha ucciso tempo prima un suo socio in affari, Yeşim non potrà fare a meno di pensare all’assassinio dell’amica Burcu (Merve Altınkaya) e prenderà seriamente in considerazione l’idea di costituirsi per il crimine…

Tradimento, news: i sensi di colpa di Yeşim

Come i più attenti telespettatori ricorderanno, Yeşim ha spinto Burcu sotto un treno, uccidendola all’istante, nei primissimi episodi della dizi: un vero e proprio omicidio che la donna è sembrata lasciarsi alle spalle quando ha capito quale fosse il vero volto di Tarik e ha cercato di cambiare vita, mettendosi in affari con Ümit Özgüder (Cem Sürgit) nell’attività di catering.

Accantonata la relazione con Dündar Terzioğlu (Emin Günenç), il quale capirà che deve lasciarla stare non essendo lei pronta a condividere la vita con qualcun altro, Yeşim cercherà di concentrarsi soltanto sulla piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer). Tuttavia, quando Tarik verrà arrestato per omicidio, la Denizeren verrà invasa ogni notte dagli incubi e ricorderà il momento in cui ha ucciso Burcu.

Tradimento, trame: Yeşim fa una richiesta a Güzide

A dare una svolta alla faccenda sarà un’intervista del figlio di Burcu, che in televisione ammetterà di sentire la mancanza della madre e sottolineerà che, probabilmente, la sua scomparsa non è dovuta ad un semplice incidente. In preda all’ansia più totale, Yeşim cercherà dunque un confronto con Güzide, che terminerà anche con una richiesta.

Oltre a chiederle perdono per tutto quello che ha fatto a lei e alla sua famiglia, soprattutto quando era convinta di dover lottare per stare al fianco di Tarik, Yeşim domanderà a Güzide di prendersi cura della piccola Öykü, qualora dovesse accaderle qualcosa. Una richiesta che la Özgüder accoglierà senza esitare, precisando che Öykü per lei è come se fosse una figlia.

Tradimento, spoiler: Yeşim vuole costituirsi per l’omicidio di Burcu; lo farà davvero?

Inoltre, in un ulteriore dialogo, Yeşim farà presente a Öykü che, probabilmente, dovrà partire all’estero per un viaggio, motivo per il quale è necessario che stia per un po’ di tempo dalla “zia” Güzide, insieme a Ümit e al fratello maggiore Ozan (Yusuf Çim).

Un discorso che avrà un fine ben preciso, visto che Yeşim starà pensando di costituirsi per l’omicidio di Burcu, pagando finalmente il suo debito con la giustizia. Ma alla fine lo farà davvero? Seguici su Instagram.