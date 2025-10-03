Dündar cerca di riconquistare Yeşim ma… | Tradimento anticipazioni

Appena otterrà il divorzio tanto desiderato da Tarik Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu), Yeşim Denizeren (Asena Girişken) vorrà concentrarsi soltanto su due aspetti della sua vita: la figlia Öykü e la società di catering che ha fondato con Ümit Özgüder (Cem Sürgit). Tuttavia, nel corso delle puntate finali di Tradimento, la donna dovrà fare i conti anche con Dündar Terzioğlu (Emin Günenç), che non vorrà proprio saperne di rinunciare a lei e si farà sempre più insistente…

Tradimento, news: Yeşim divorzia da Tarik ad alcune condizioni

La storyline entrerà nel vivo nel momento in cui Tarik accetterà di divorziare da Yeşim, a patto che smetta di vedere Dündar, l’uomo che per qualche tempo è stato spacciato come il figlio perduto avuto da Güzide Özgüder (Vahide Percin). Ovviamente, dato che temerà che Tarik possa allontanarla nuovamente dalla piccola Öykü, la Denizeren accetterà tale condizione, poiché in fondo capirà di non essere stata mai realmente innamorata del Terzioğlu.

Proprio per questo, una volta che il suo matrimonio con Tarik sarà sciolto, Yeşim inizierà ad evitare qualsiasi tipo di avvicinamento da parte di Dündar, il quale la tartasserà di telefonate poiché non capirà per quale ragione non voglia più vederlo, ora che è libera a tutti gli effetti…

Tradimento, spoiler: Dündar cerca di riconquistare Yeşim ma…

Occhio dunque ad una mossa di Dündar che potrebbe creare potenzialmente dei grossi problemi a Yeşim. Possiamo infatti anticiparvi che l’imprenditore si recherà nella scuola di Öykü e, presentandosi all’insegnante come suo fratello, riuscirà a portarla via. L’insegnante telefonerà infatti a Tarik, che non opporrà resistenza quando la donna le parlerà di un figlio che è andato a prendere la bambina poiché penserà che si tratti di Ozan (Yusuf Çim).

Con l’aiuto di Öykü, Dündar preparerà una cena per Yeşim, che però storcerà il naso appena se lo ritroverà di fronte a casa sua e sottolineerà che non avrebbe dovuto farlo. Anche in questa situazione, Dündar non comprenderà però a fondo le ragioni di Yeşim, spaventata da ipotetiche ripercussioni da parte di Tarik, e le dirà per l’ennesima volta che il loro amore è troppo grande per buttarlo via…

Tradimento, trame: Tarik rischia di trovare Yeşim insieme a Dündar

La già tesissima situazione rischierà di complicarsi ancora di più quando, confidando nel fatto che Öykü si trova in compagnia di Ozan, Tarik andrà a casa di Güzide per prendere la figlioletta. Quando Ozan gli dirà che Öykü non è con lui, l’avvocato Yenersoy capirà subito che il figlio misterioso del quale le ha parlato l’insegnante era Dündar, motivo per il quale si precipiterà da Yeşim, certo di trovarla lì con il suo “amante”.

Fortunatamente qualcuno proteggerà però Yeşim dall’ennesima cattiveria di Tarik: possiamo infatti anticiparvi che Ümit salverà la donna dal pericolo imminente e la metterà al corrente del fatto che Yenersoy sta per andare da lei. A quel punto, Yeşim riuscirà a mandare via Dündar prima che sia troppo tardi e non darà modo a Tarik di fargliela pagare utilizzando Öykü.

Tuttavia, i continui pericoli spingeranno Yeşim a tutelarsi, tant'è che farà a Güzide una scomoda confessione proprio sul conto del loro ex marito. Di cosa si tratterà?