Leocadia offre aiuto ad Alonso! | La promessa anticipazioni

L’assassinio della nuora Jana Exposito (Ana Garces) e il successivo arresto della moglie Cruz Ezquerdo (Eva Martin) causeranno diversi problemi ad Alonso de Lujan (Manuel Regueiro). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, il marchese dovrà lottare per salvare il suo titolo nobiliare e finirà per fidarsi, forse un po’ troppo, di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano)…

La Promessa, news: la lettera minatoria del re

La complessa storyline partirà quando Alonso riceverà una lettera del monarca di Spagna. Nella stessa, il re lo metterà al corrente del fatto che ha avviato un procedimento nei suoi confronti, a causa di tutti gli ultimi scandali sorti nella sua famiglia. Entrando nello specifico, il monarca si starà riferendo alla notizia, riportata su tutti i giornali, di Curro de la Mata (Xavi Lock) che è figlio illegittimo di Alonso.

Visto che non potrà di certo smentire tale news, Alonso comincerà a temere di stare per perdere tutto quanto, visto che nell’epistola il re avrà chiaramente scritto che sta pensando di revocare a Curro il titolo di barone di Linaja e a lui quello di marchese di Lujan. Uno smacco che Alonso non potrebbe certo permettersi…

La Promessa, spoiler: Leocadia offre il suo aiuto ad Alonso!

Non sapendo bene come comportarsi, Alonso utilizzerà ogni suo mezzo per evitare che i giornali possano parlare dell’arresto di Cruz per l’omicidio di Jana. Tuttavia, il marchese avrà anche bisogno di un mediatore convincente agli occhi del re e la sua scelta ricadrà su Leocadia, la quale si renderà disponibile ad offrirgli tutto il suo supporto e a muovere le sue conoscenze al fine di evitare che possa perdere il titolo di marchese di Lujan.

Ovviamente, la nuova dark lady utilizzerà tale escamotage per avere una buona scusa per restare a La Promessa, dato che – senza la presenza dell’amica Cruz – la sua permanenza in teoria non ha più ragione d’esistere. Grato per l’aiuto che le starà dando, Alonso dirà infatti a Leocadia che può restare alla tenuta tutto il tempo che vuole. Una notizia che la Figueroa accoglierà col sorriso, tant’è che comunicherà subito alla figlia Angela (Marta Costa) che non devono affrettarsi a preparare le valigie…

La Promessa, trame: Lorenzo mette in guardia Curro

In tutto ciò, Alonso comunicherà poi a Manuel (Arturo Garcia Sancho), a Catalina (Carmen Asecas) e alla nipote Martina (Amparo Pinero) ciò che stanno rischiando per via della lettera minatoria del re. Non potrà invece fare lo stesso con il ritrovato figlio Curro, in quel momento in compagnia di Ramona (Inma Perez Quiros) per portare avanti le sue personali investigazioni segrete sulla morte di Jana, visto che il ragazzo sarà certo del fatto che non sia stata Cruz a ucciderla.

L'assenza di Curro alla riunione familiare darà dunque a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) una buona occasione per provocare il giovane, al quale dirà che deve ingraziarsi di più Alonso se non vuole essere messo in secondo piano rispetto ai suo fratelli (che a differenza sua non sono dei "bastardi illegittimi"). Parole che riecheggeranno nella mente di Curro quando Leocadia tenderà la sua prima trappola proprio contro di lui…