Tempesta d’amore: Natalie perde tutto ed esce di scena | Anticipazioni italiane

Trame italiane Tempesta d’amore: Natalie Junghans, un doloroso addio!

Un doloroso addio è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni assisteremo infatti alla chiusura dell’arco narrativo incentrato su Natalie Junghans (Teresa Klamert), un personaggio che segnerà per sempre questa stagione della soap… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, episodi italiani: Natalie confessa tutto a Vincent

Arrivata al Fürstenhof su richiesta di Philipp Brandes (Robin Schick), che l’ha ingaggiata per distruggere la relazione tra Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde), Natalie Junghans ha finito per trovarsi in una situazione più grande di lei.

Inizialmente pronta ad accettare il patto con Philipp pur di salvare il suo rifugio per animali dalla bancarotta, la ragazza si è infatti sinceramente innamorata di Vincent, finendo così per affrontare un doloroso conflitto interiore.

E sarà proprio il suo senso di lealtà nei confronti dell’uomo che ama a portarla a confessare a quest’ultimo la sua alleanza con Brandes e tutti gli intrighi da lei commessi insieme al complice. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Natalie lascia Bichlheim

Come vi abbiamo anticipato, la confessione di Natalie permetterà a Vincent di smascherare definitivamente Philipp, aprendo così finalmente gli occhi ad Ana su chi sia l’uomo che stava per sposare.

Ma cosa ne sarà della relazione tra la Junghans ed il veterinario? Ebbene, per la donna non ci sarà un lieto fine. Benché grato alla fidanzata per avergli confessato la verità, Vincent non potrà infatti perdonarle le sue bugie ed intrighi.

Consapevole di aver perso per sempre l’uomo che ama, Natalie accetterà dunque il proprio destino: darà le dimissioni e lascerà Bichlheim dopo essersi congedata da Vincent e Ana, augurando a questi ultimi di poter tornare insieme ed essere felici. Ma sarà questo il loro destino? Per ora vi anticipiamo che il triangolo tra i tre protagonisti di questa 20^ stagione di Tempesta d’amore è tutt’altro che concluso… Seguici su Instagram.