Tempesta d’amore: Vincent e Natalie diventano una coppia! Ma lei… | Anticipazioni italiane

Le preghiere di Natalie Junghans (Teresa Klamert) stanno per essere finalmente esaudite! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna riuscirà infatti finalmente a conquistare il cuore dell’uomo che ama. Il prezzo da pagare, però, sarà altissimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Natalie incastra Vincent

Arrivata al Fürstenhof con la missione di separare Ana Alves (Soluna-Delta Kokol) e Vincent Ritter (Martin Walde) per conto del perfido Philipp Brandes (Robin Schick), Natalie non avrebbe mai immaginato che avrebbe finito per innamorarsi perdutamente del bel veterinario. Un imprevisto che ha cambiato tutto…

Spinta dal timore che il suo amato possa tornare da Ana, la Junghans ha infatti accettato di aiutare Philipp in un nuovo crudele intrigo: far credere ad Ana che fosse Vincent e non Philipp a sapere della sua eredità e volerla truffare. Una bugia che ha sortito gli effetti sperati, ma che ha anche caricato la coscienza di Natalie di un peso sempre più insopportabile…

Spoiler Tempesta d’amore, puntate italiane: Natalie e Vincent diventano una coppia

Sarà così che – schiacciata dai sensi di colpa e terrorizzata dal timore di venire presto smascherata – Natalie deciderà di confessare a Vincent tutta la verità. Proprio quando starà per rivelare i suoi intrighi al veterinario, però, accadrà qualcosa di inaspettato…

Deluso dal trattamento ricevuto da Ana, Vincent si lascerà infatti finalmente andare alla sua attrazione per la Junghans, con cui inizierà una liaison che si trasformerà velocemente in una vera e propria relazione, tanto che il veterinario inizierà a presentare Natalie come la sua compagna.

L'amore tra Ana e Vincent sarà stato dunque definitivamente distrutto dalle bugie e dagli intrighi di Philipp e Natalie? Per ora possiamo anticiparvi che questa stagione ha ancora molti colpi di scena in serbo per noi…