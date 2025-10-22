Tradimento, anticipazioni finale: la morte di Tolga!

Preparate i fazzoletti perché nell’ultimissima puntata di Tradimento, in onda su Canale 5 tra qualche settimana, ci sarà da piangere. Quando ormai mancheranno pochissimi minuti alla conclusione della dizi turca, Tolga Kaşifoğlu (Caner Sahin) perderà la vita tra le braccia del padre Oltan (Cem Bender). Un momento straziante che verrà causato dalla follia di Ipek Okuyan (Ilayda Cevik)…

Tradimento, news: Tolga scopre che Can è suo figlio

La storyline subirà una forte accelerazione quando Tolga origlierà per causa una conversazione tra Oltan e Mualla Dicleli (Nursel Köse), intuendo così che i due gli stanno nascondendo qualcosa di estremamente importante sul piccolo Can. Confuso, il giovane andrà dunque a villa Dicleli, dove incontrerà la domestica Oznur. Messa alle strette, la donna gli dirà che è lui il vero padre di Can e non Behram (Aras Aydin), come invece Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) ha fatto credere a tutti quanti.

Profondamente turbato dal grande inganno, Tolga comincerà dunque a non ragionare e si precipiterà dalla moglie Selin Atamanoglu (Burcu Söyler), alla quale dirà di fare le valigie poiché lasceranno la Turchia quella sera stessa dopo aver sottratto Can, che ha scoperto essere suo figlio, dalle braccia di Oylum e Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş). Un proposito folle a cui Selin non si opporrà, ma un altro destino attenderà Tolga…

Tradimento, trame: Ipek ricercata dalla polizia!

Nel frattempo, la polizia sarà sulle tracce di Ipek, dato che il padre Ali Sezai (Ercan Kesal) non esiterà a denunciarla per l’omicidio di Serra (İrem Tuncer), dopo averle posto diversi ultimatum. Abbandonata anche da Neva, che fuggirà a gambe levate appena la sua “pupilla” arriverà anche a sequestrare Azra (Alize Gördüm), Ipek comincerà a vagare da sola per la città, finché non andrà nell’albergo dove soggiorna Oltan e si travestirà da domestica.

Appena si ritroverà davanti a lui, Ipek punterà una pistola contro il marito Oltan e, nel bel mezzo di un discorso delirante, gli chiederà se l’abbia amata anche solo per un giorno. Di fronte alla risposta negativa del Kaşifoğlu Senior, la Okuyan smetterà completamente di ragionare ed esigerà che Oltan decida di partire insieme a lei per il Canada.

Tradimento, spoiler: la morte di Tolga!

Proprio in quegli istanti, Tolga arriverà nei pressi della camera del padre e, cercando di non farsi vedere, tenterà di disarmare Ipek. La ragazza riuscirà però a reagire e, senza nemmeno accorgersene, sparerà un colpo di pistola al ventre di Tolga che, agonizzante, esalerà il suo ultimo respiro tra le braccia di Oltan dopo avergli chiesto di non abbandonare il figlio Can.

Ipek verrà immediatamente arrestata, visto che Sezai arriverà lì con diversi poliziotti, ma per Tolga non ci sarà purtroppo più nulla da fare. Pochi istanti dopo, la scena si sposterà infatti sul funerale dell’uomo, con Oylum e Selin che, di fronte alla sua tomba, si scambieranno un abbraccio carico di affetto, lasciandosi alle spalle tutti i loro problemi passati.

Un’uscita di scena decisamente tragica per Tolga ma vi diciamo sin da ora che non sarà l’unico a morire nel gran finale di Tradimento… Seguici su Instagram.