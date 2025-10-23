Tradimento, anticipazioni finale: la morte di Yeşim!

Non sarà soltanto Tolga Kaşifoğlu (Caner Sahin) a morire nel gran finale di Tradimento. Nell’ultima puntata della dizi turca, anche Yeşim Denizeren (Asena Girişken) passerà a “miglior vita” a causa di un fatale incidente che lascerà da sola la piccola Öykü Yenersoy (Masal Ayşe Gençer)…

Tradimento, news: l’arresto di Tarik e i sensi di colpa di Yeşim

La faccenda comincerà a delinearsi quando Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) verrà arrestato per l’omicidio del suo socio. A quel punto, visto che sarà stata lei a fornire a Güzide Özgüder (Vahide Percin) la pista per incastrare l’ormai ex marito, Yeşim non potrà fare a meno di provare dei sensi di colpa poiché, in fondo, saprà benissimo che pure lei è un’assassina.

Yeşim ripenserà infatti al giorno in cui ha spinto sotto un treno l’amica arrivista Burcu (Merve Altınkaya) e considererà del tutto ingiusto che si sia rifatta una vita come imprenditrice, al fianco del socio Ümit Özgüder (Cem Sürgit), senza aver mai pagato per ciò che ha fatto. Per questo, prenderà in considerazione l’ipotesi di costituirsi alla polizia…

Tradimento, trame: Yeşim chiede un favore a Güzide

Prima di recarsi in commissariato, Yeşim cercherà però un ultimo confronto con Güzide: oltre a chiederle nuovamente perdono per tutto il male che le ha fatto quando la considerava un ostacolo per via del suo legame con Tarik, la Denizeren chiederà alla Özgüder di prendersi cura della piccola Öykü qualora dovesse accaderle qualcosa.

Anche se non comprenderà fino in fondo le parole della sua interlocutrice, Güzide prometterà a Yeşim che non abbandonerà di certo Öykü, dato che le vuole bene come se fosse una figlia. Una promessa che farà tirare un sospiro di sollievo a Yeşim che, salutata Güzide, andrà in direzione del commissariato. Dove però non riuscirà ad entrare…

Tradimento, trame: la morte (off screen) di Yeşim

Un mancato ingresso che, di fatto, si trasferirà anche nell’uscita di scena di Yeşim. Qualche ora più tardi, Zeynep (Canan Ürekil) leggerà infatti sul proprio tablet la notizia della morte della Denizeren, avvenuta in un incidente verificatosi nella stazione ferroviaria. Un decesso che ricorderà, in qualche modo, quanto avvenuto molto tempo prima con Burcu.

Rammaricata, Zeynep darà dunque la notizia a Ozan (Yusuf Çim) e Ümit, che resteranno sconvolti all'idea di avere perso per sempre Yeşim. L'accaduto farà sì che Öykü resti da sola, data la reclusione in carcere di Tarik. Tuttavia, Güzide rispetterà la parola data a Yeşim e deciderà di farsi carico della bambina…