Greta diventa partorisce e diventa madre! | Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche

Trame tedesche Tempesta d’amore, stagione 22: un figlio per Greta
Tutto sta per cambiare nella vita di Greta Bergmann (Laura Osswald)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la bella cuoca del Fürstenhof vedrà infatti la sua famiglia allargarsi… Ecco dunque cosa accadrà degli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!
Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Greta incinta di Miro
Attualmente un po’ in ombra nelle puntate italiane di Tempesta d’amore, a partire dalla prossima stagione della soap Greta tornerà sotto i riflettori. Protagonista di un intricato triangolo con il talentuoso chef Luis Sommer (Michael Baral) ed il nuovo parrucchiere del Fürstenhof – Miro Falk (Pablo Sprungala) – la bella cuoca finirà per scegliere quest’ultimo. Proprio quando la sua vita privata sembrerà finalmente essersi rasserenata, però, un fulmine a ciel sereno cambierà tutto: la donna scoprirà di essere incinta!
Come vi abbiamo anticipato, si tratterà di un vero e proprio shock per Greta, che penserà inizialmente di abortire. Con il passare del tempo, però, le cose cambieranno, tanto che la nostra protagonista si riscoprirà entusiasta all’idea di diventare madre, al punto di decidere di non effettuare alcun test prenatale per scoprire eventuali handicap nel feto.
Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Greta diventa madre
Non si tratterà di una gravidanza senza complicazioni: a causa di una grave alterazione del gusto, la chef avrà seri problemi nel suo lavoro come chef). Nulla, però, potrà fermare la cuoca! Appassionata del suo lavoro, Greta continuerà infatti a dare il massimo in cucina, finendo per sottoporre il proprio corpo ad uno stress eccessivo…
Il risultato? Greta verrà sorpresa dalle contrazioni molto prima del termine previsto dai medici e le si romperanno le acque mentre si troverà da sola nel bosco. Ciononostante, però, tutto andrà per il meglio. Nel corso della puntata 4504 (in onda in Germania il prossimo 24 novembre), la Bergmann darà infatti alla luce una bellissima bambina! E a quel punto la sua vita cambierà per sempre… Seguici su Instagram.