Tempesta d’amore: arriva LALE, cugina di Shirin e futuro amore di… | Anticipazioni italiane

Un gustoso “assaggio” a livello di cast è in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni conosceremo infatti in anteprima un nuovo personaggio destinato tra qualche mese ad entrare nel cast fisso della soap! Ecco di chi si tratta…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lale è la cugina di Shirin

Con la crisi tra Eleni (Dorothée Neff) e Leander (Marcel Zuschlag), siamo ufficialmente entrati nel secondo atto della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore. Una tappa che – come da tradizione – vedrà anche qualche cambiamento a livello di cast.

Ebbene, nei prossimi giorni avremo un piccolo assaggio di ciò che ci attende. In occasione dell’attesissimo matrimonio di Gerry (Johannes Huth) e Shirin (Merve Çakır) conosceremo infatti un personaggio molto interessante, destinato a entrare tra qualche tempo nel cast fisso della soap: Lale Ceylan!

Cugina di Shirin, Lale è molto legata a quest’ultima, con cui è cresciuta in Germania prima di trasferirsi in Turchia dal resto della famiglia. La ragazza non potrà dunque mancare per nulla al mondo al matrimonio dell’amata cugina e si precipiterà a Bichlheim, dove si distinguerà subito…

Sarà infatti lei a portare al Fürstenhof l’abito da sposa che la madre di Shirin aveva dimenticato in Turchia, salvando così le nozze! A differenza degli altri invitati, però, la sua non sarà una toccata e fuga…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lale tornerà nel cast fisso

Dopo il bellissimo matrimonio di Gerry e Shirin, Lale deciderà infatti di non seguire il resto della famiglia in Turchia, ma di fermarsi invece qualche giorno in più in Baviera. Una permanenza che – nonostante la sua brevità – la farà sentire a casa…

Sarà però solo un paio di mesi dopo che la ragazza avrà occasione di tornare a Bichleim… e questa volta per restarci! Arrivata per aiutare Shirin col suo trasloco (per ora non vi riveliamo altro in merito), Lale scoprirà infatti che al Fürstenhof si è liberata una posizione come fitness trainer… e per lei si tratterà di un segno del destino!

Sarà così che Lale entrerà ufficialmente a far parte della “famiglia” del Fürstenhof, diventando un personaggio fondamentale, soprattutto nella prossima stagione di Tempesta d’amore. Chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche saprà infatti che la Ceylan sarà protagonista di una storia d’amore molto speciale…

Tempesta d’amore, casting news: Yeliz Simsek interpreta Lale Ceylan

Il personaggio di Lale Ceylan verrà interpretato da Yeliz Simsek, attrice tedesca di origini turche molto attiva in campo televisivo, grazie alla sua partecipazione in numerose serie tv e cortometraggi.

Come già anticipato, l’ingresso della Simsek a Tempesta d’amore avverrà in due tappe: se il suo debutto avrà luogo nella puntata 4019 in occasione del matrimonio di Gerry e Shirin, sarà solo a partire dalla puntata 4068 (in onda in Germania il prossimo 27 luglio) che il personaggio di Lale entrerà ufficialmente a far parte del cast fisso della soap. Un ruolo che è per ora confermatissimo anche nella ventesima stagione della soap, attualmente in onda in Germania. Seguici su Instagram.