Alonso (La promessa) riceverà una strana lettera da Ayala! | Anticipazioni

Chi non muore torna a farsi sentire prima o poi, persino a La Promessa. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela si tornerà infatti a parlare del conte Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda), visto che quest’ultimo si metterà in contatto con Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) tramite una strana missiva…

La Promessa, news: Alonso e i mille problemi della tenuta

Questa storyline comincerà alcune settimane dopo rispetto alla morte di Jana Exposito (Ana Garces) e all’arresto di Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per il suo omicidio. Turbato dai molteplici problemi economici che si saranno venuti a creare – e che l’avranno spinto a ripudiare il figlio illegittimo Curro de la Mata (Xavi Lock) trasformandolo in un valletto della residenza – Alonso si troverà ad affrontare una nuova emergenza quando il figlio Manuel (Arturo Garcia Sancho) lascerà all’improvviso La Promessa senza dargli alcun tipo di preavviso.

Alonso non saprà che Manuel è a due passi da casa perché ha scelto di trascorrere qualche giorno di tempo dagli anziani Antonio (Angel Hector Sanchez) e Nica (Inma Ochoa), conosciuti durante il viaggio di nozze con Jana. Comunque sia, il patriarca potrà tirare un sospiro di sollievo quando convincerà Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) a trattenersi a La Promessa.

La Promessa, trame: Leocadia cambia atteggiamento con Petra

In quest’ottica, Leocadia diventerà dunque la nuova signora della tenuta, puntando sul fatto che sta ormai prestando da diversi mesi dei soldi ad Alonso per comprare il cibo da somministrare sia nella zona nobiliare e sia ai servitori del marchese di Lujan.

Proprio per questo, dopo un rapporto burrascoso, Leocadia sotterrerà l’ascia di guerra con Petra Arcos (Marga Martinez) poiché, come avrà modo di spiegare a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), è necessario che la governante diventi una sorta di “amica” per il piano misterioso che si è prefissata pur di trattenersi a La Promessa. Tuttavia, anche se sembrerà avere tutto sotto controllo, anche Leocadia dovrà presto fare i conti con Ayala…

La Promessa, spoiler: Alonso riceve una strana lettera da Ayala!

A dispetto dei modi burrascosi con i quali era stato cacciato via dalla tenuta, possiamo infatti anticiparvi che Ayala manderà una lettera ad Alonso, nella quale gli farà le condoglianze per la morte di Jana ed esprimerà tutta la sua preoccupazione per l’arresto di Cruz. Un atto probabilmente dovuto, che però innescherà forti sospetti nel marchese, visto il tono benevolo utilizzato da Ignacio, dal quale non trasparirà alcun tipo di astio verso la sua famiglia.

Insomma, Alonso noterà subito che Ignacio è stranamente cordiale nella sua lettera e mostrerà tutte le sue perplessità a Lorenzo, che gli darà ragione non appena avrà modo di leggere la missiva. I due uomini preferiranno però non farsi troppe domande e sembreranno voler dimenticare in fretta le parole di Ayala, ma questa sarà la scelta più giusta? Ovviamente no, visto che Ignacio avrà in mente davvero qualcosa… Seguici su Instagram.