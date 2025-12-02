Nozze in arrivo per Greta! Ecco chi sposerà… | Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche

Trame tedesche Tempesta d’amore, stagione 22: Greta verso il matrimonio

Una vera e propria rivoluzione è in arrivo per Greta Bergmann (Laura Osswald) nella 22^ stagione di Tempesta d’amore! Dopo mille vicissitudini, la bella cuoca del Fürstenhof vedrà infatti la sua vita privata andare improvvisamente a gonfie vele… Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe attualmente in onda in Germania!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Greta diventa madre e compra un ristorante

Dopo mesi di penombra, nei prossimi mesi Greta tornerà prepotentemente al centro della scena. Un ruolo che non abbandonerà neanche nelle prossime stagioni!

Nelle puntate attualmente in onda da noi in Italia abbiamo da pochissimo assistito al fatidico incontro della cuoca con Luis Sommer (Michael Bral), un uomo destinato a cambiarle la vita. Se non sarà lui a conquistare definitivamente il cuore di Greta, Luis permetterà infatti a quest’ultima di conquistare un grande sogno: diventare proprietaria di un ristorante! E le novità per la Bergmann non sono finite qui…

Dopo aver trovato il vero amore al fianco di Miro Falk (Pablo Sprungala), la donna grazie a quest’ultimo avrà il coraggio di compiere un passo per lei impensabile: mettere su famiglia! Come già anticipato, Greta resterà infatti incinta del compagno e darà alla luce una bellissima bambina…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Miro chiede a Greta di sposarlo

Come prevedibile, prima la gravidanza e poi la maternità cambieranno totalmente la vita della cuoca. Da sempre contraria all’idea di diventare madre e gelosa della propria indipendenza, la donna non solo si innamorerà perdutamente della propria bimba – a cui darà il nome di Charly in onore di una ragazzina down a cui è molto legata – ma deciderà anche di andare a convivere con Miro. E non è finita qui!

Nel corso della puntata 4500 (un episodio-evento che ci regalerà grandissime sorprese), Greta riceverà infatti dal compagno un'inaspettata proposta di matrimonio. Proposta a cui lei risponderà con un "sì" convinto! E a quel punto per la Bergmann sarà rivoluzione totale…