Tempesta d’amore: Greta trova l’amore con Miro! Ma lui ha un trauma… | Anticipazioni tedesche

Grandi novità attendono Greta Bergmann (Laura Osswald) nella 21^ stagione di Tempesta d’amore! Dopo la triste fine della sua relazione con Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), la giovane cuoca troverà infatti il suo grande amore. Un trauma del passato, però, incomberà sulla sua nuova relazione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Greta, Luis e Miro

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Greta è da tempo in una relazione con Noah, di cui sembra innamoratissima. Purtroppo, però, questa liaison non è destinata a durare! Negli episodi tedeschi della soap la bella cuoca ha infatti da tempo voltato pagina, ritrovando l’amore grazie a Luis Sommer (Michael Baral), un talentuoso e affascinante chef.

Uniti sia dai sentimenti che dalla passione per la cucina, i due formeranno una coppia apparentemente perfetta sia nel privato che sul lavoro, tanto che apriranno un ristorante insieme. Proprio quando Luis inizierà a sognare una famiglia con la fidanzata, però, accadrà qualcosa di inaspettato: Greta si innamorerà di un altro!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Miro ha subito un trauma

Il “fortunato” sarà Miro Falk (Pablo Sprungala), parrucchiere e barbiere, nonché nuovo proprietario del salone di bellezza un tempo appartenuto a Shirin (Merve Çakır). Personaggio decisamente bizzarro, il nuovo arrivato verrà erroneamente creduto omosessuale da amici e colleghi. In realtà il suo apparente disinteresse per le donne avrà una causa molto diversa: l’uomo è rimasto traumatizzato dalla morte della sua ultima fidanzata, deceduta in un tragico incidente.

Da allora Miro si è ripromesso di non innamorarsi mai più… peccato solo che il destino vorrà altrimenti! Il parrucchiere perderà infatti la testa per Greta, ma – memore di quanto accaduto al suo ultimo amore – sarà determinato a non cedere ai propri sentimenti, nemmeno quando scoprirà di essere ricambiato dalla sua amata.

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Greta lascia Luis per Miro

Greta si troverà così di fronte ad una scelta: continuare la sua relazione con Luis pur amando un altro, oppure lasciare il fidanzato pur sapendo di non avere chance con Miro. E alla fine sarà la seconda opzione a prevalere…

Seppure col cuore spezzato, la Bergmann capirà infatti di non poter più ingannare Luis e lo lascerà. Una decisione che cambierà tutto! Mentre lo chef uscirà di scena col cuore spezzato, Miro lotterà invece a lungo contro le proprie paure, trovando però alla fine il coraggio di iniziare una relazione con la donna che ama.

Lieto fine in arrivo? Non proprio! L'amore per Greta riaprirà infatti le ferite di Falk, che inizierà a venire tormentato dagli incubi. Riuscirà l'uomo a superare il proprio trauma?