Tempesta d’amore: il clamoroso ritorno di SOPHIA, (ex) dark lady e amante di Christoph! | Anticipazioni tedesche

Trame italiane Tempesta d’amore: Sophia torna al Fürstenhof

Un clamoroso colpo di scena sta per sconvolgere le puntate tedesche di Tempesta d’amore! Uno dei personaggi più iconici della 21^ stagione farà infatti a sorpresa ritorno nell’annata successiva, andando a stravolgere gli equilibri in quel del Fürstenhof, sia negli affari che a livello sentimentale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Sophia entra in un programma di protezione testimoni

In arrivo tra qualche mese anche da noi in Italia, la 21^ stagione di Tempesta d’amore sarà segnata dall’ingresso di un personaggio tanto affascinante quanto controverso: Sophia Sydow (Krista Birkner). Presentatasi al Fürstenhof con il suo nome da nubile (Wagner), la nuova arrivata si rivelerà essere una spietata donna d’affari disposta a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi. Con il tempo, però, le cose cambieranno…

Complice il suo profondo amore per il figlio Henry (Elias Reichert) nonché i suoi sentimenti per Christoph (Dieter Bach), Sophia inizierà infatti un percorso di redenzione. Proprio quando sembrava essere sulla buona strada per rifarsi una vita, però, un pericoloso nemico la costringerà a prendere una decisione dolorosissima: entrare in un programma di protezione testimoni, rinunciando così alla propria vita.

Nel corso della puntata 4469, Sophia uscirà dunque di scena per iniziare una nuova esistenza sotto falso nome, congedandosi per sempre dai propri cari. Quello che sembrava essere un addio definitivo, però, ci riserverà una grande sorpresa…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Sophia tornerà nella 22^ stagione

Se fino ad ora non sembravano esserci molte speranze di rivedere in scena questo personaggio (che non sarà neanche al matrimonio del figlio Henry), da pochissimo è arrivata una notizia che cambierà tutto: Sophia è destinata a tornare nella 22^ stagione!

Nel corso della puntata numero 4524 (la cui messa in onda in Germania è attualmente prevista per il prossimo 16 gennaio), la Wagner comparirà infatti a sorpresa al Fürstenhof con un annuncio clamoroso: ha acquistato le azioni di Markus (Timo Ben Schöfer)!

Inutile dire che il ritorno della dark lady che condusse l’hotel ed i Saalfeld sull’orlo del baratro sarà accolto con poco entusiasmo, con una sola eccezione: Christoph! Rivedere Sophia riaccenderà infatti in quest’ultimo i mai sopiti sentimenti per la donna. Sentimenti che sembreranno assolutamente ricambiati…

Stando a quanto rivelato dalla stessa interprete del personaggio – Krista Birkner – Sophia tornerà infatti al Fürstenhof proprio per amore, determinata a dimostrare a tutti (e Christoph in primis) di essere diventata una persona migliore. Ma il suo cambiamento sarà reale? Solo il tempo ce lo dirà… Seguici su Instagram.